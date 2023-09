escuchar

Una compañía neoyorquina lanzó una campaña de financiamiento colectivo para hacer realidad su sueño: un marcador que permite pintar con cualquier color, siempre dentro de los 16 millones de tonos visibles al ojo humano. Y todo en un solo estuche. Y es más: el dispositivo puede copiar el color de cualquier objeto que tenga delante.

Se llama Colorpik Pen, y es tres dispositivos en uno. Primero tiene un sensor tipo scanner en una punta, que le permite “leer” el color de cualquier objeto (una flor, una tela, una piedra, una madera, etcétera) y determinar cómo está compuesto (es decir, qué combinación de pigmentos define el color visible).

Segundo, es un marcador universal. A diferencia de los marcadores comunes, donde la variedad de colores está determinada por la cantidad de marcadores que tenemos en la cajita (y el estado de su tinta, y eventualmente su ductilidad para combinar su tinta fresca sobre el papel), en el caso del Colorpik Pen viene con unos cartuchos de tinta de colores básicos (cian, magenta, amarillo, negro), que combina para generar un color determinado, controlando las cantidades para crear cada tonalidad.

El marcador tiene, además, diversas puntas para ajustar el estilo con el que se dibuja; una de esas puntas permite la tercera función, que es usar el Colorpik como un lápiz capacitivo para tabletas de dibujo; incluso tiene Bluetooth para elegir automáticamente, con una app compatible, cuál es el color que detectó el scanner del marcador, para verlo en pantalla.

El equipo tiene una pequeña batería interna para dar vida al sensor RGB que “lee” los colores, y para el sistema que mezcla la tinta dentro del marcador.

El Colorpik Pen tendrá un precio de 299 dólares cuando salga a la venta en forma oficial a mediados de 2024, aunque quienes participen del programa de financiamiento colectivo en Kickstarter acceden a una versión con descuento. Los packs de tinta, que según la compañía deberían servir para unas 1000 páginas A4 (aunque esto variará, por supuesto, según qué porcentaje de la superficie se pinte) tendrán un precio aproximado de 30 dólares.

Colorpik Pen no es la primera en ofrecer algo así: hace casi diez años la Scribble Ink Pen nació con la misma idea y prestaciones muy parecidas, aunque no tuvo demasiado éxito, en parte porque tenía dificultades para lograr colores reales que no estuvieran contaminados por el que se acababa de usar. ¿Lo habrán logrado en este caso? Habrá que esperar a las primeras reseñas.

LA NACION

Temas Novedades tecnológicas