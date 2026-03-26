Patricio Ochoa, experto en longevidad: “Se puede medir el VO2 Max con el iPhone, y es clave para predecir tu mortalidad”

El VO2 Max se convirtió en uno de los indicadores más estudiados en el mundo de la salud y el rendimiento físico. Según explicó el médico especialista en longevidad, Patricio Ochoa, este valor permite estimar la capacidad aeróbica del cuerpo y también puede servir como predictor de esperanza de vida.

En un video difundido en sus redes sociales, el experto explicó por qué este dato es tan relevante para la salud y cómo cualquier persona puede obtener una estimación utilizando dispositivos electrónicos comunes, como el Apple Watch y el iPhone.

“El VO2 Max probablemente es una de las mediciones más importantes para predecir tu longevidad y mortalidad. El único problema es que es un poco complicado y caro medirlo. Pero afortunadamente el día de hoy te voy a enseñar a medirlo con tu Apple Watch y tu iPhone. Al final es una estimación, pero funciona bastante bien para poder predecir tu VO2 Max”, aclaró el creador de contenido, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

El médico es muy popular en redes sociales (Foto: @dr.patricio.ochoa)

Cómo medir el VO2 Max con el Apple Watch

El especialista aclaró que el cálculo no se obtiene de forma inmediata, sino que depende de los datos que el reloj vaya registrando durante la actividad diaria. “Para empezar, tienes que utilizar tu Apple Watch durante unos días, mientras corres, caminas, duermes o haces ejercicio. El chiste es que lo utilices para que el algoritmo lo pueda calcular", asegurpo.

Una vez que el sistema recopila información suficiente, se puede consultar el resultado desde la aplicación de salud del teléfono. “Después de unos días te vas a meter en tu celular a la aplicación de salud, luego te vas a meter a Browse, luego te vas a meter a Heart y ahí en Cardio Fitness va a estar tu VO2 Max”, agregó.

Se necesita utilizar el reloj varios días para poder medirlo (Foto: @dr.patricio.ochoa)

Por qué el VO2 Max es importante para la salud

El VO2 Max refleja la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede utilizar durante el ejercicio. Cuanto más alto es el valor, mejor suele ser la capacidad cardiovascular.

El propio especialista compartió su experiencia personal al comenzar a entrenar. “Y como pueden ver, mi nivel de VO2 Max cuando empecé a entrenar para el maratón era bastante bajo, pero conforme fui entrenando mi condición, mi nivel fue subiendo y hoy estoy arriba del promedio“, contó.

Ochoa también enfatizó que se trata de un indicador que depende en gran medida de los hábitos de cada persona. “Como ya te he dicho muchas veces, este valor depende 100% de ti, de que hagas ejercicio y de que seas constante.”

Qué valores de VO2 Max se consideran buenos

El especialista señaló que existen rangos orientativos que permiten interpretar el resultado: “Y si realmente te interesa tu salud, el objetivo es que estés arriba de 40, o sea más o menos entre 50 y 60, que es arriba del promedio. Pero si tienes unos 60 o 70 años y estás entre 40 y 50, estás bastante bien”, precisó.

Este valor depende de los hábitos de la persona (Foto: @dr.patricio.ochoa)

Cómo mejorar el VO2 Max

De acuerdo con el experto, la mejora de este indicador se logra principalmente a través del entrenamiento físico regular. “Como ya te había recomendado en el video pasado, si realmente quieres mejorar este valor, haz HIIT, fuerza y cardio constante para que poco a poco subas este valor”, aseveró.

Al finalizar su explicación, también invitó a las personas a revisar su propio registro de VO2 Max y seguir trabajando en su condición física. “Comparte este video con esa persona que crees que le podría ayudar. Y además ponme en los comentarios cuál es el valor de VO2 Max que encontraste. Yo actualmente estoy en 49. 7 y el próximo año espero llegar a 60”, concluyó.