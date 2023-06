Probamos el CyberPunk 2077: Phantom Liberty, la expansión del videojuego con Idris Elba y Keanu Reeves como protagonistas

escuchar

El próximo 26 de septiembre llegará la expansión del Cyberpunk 2077 llamada Phantom Liberty, que busca no solo expandir la historia de nuestro personaje V y su relación con Johnny Silverhand, interpretador el gran Keanu Reeves, sino también mejorar los aspectos que fueron criticados del juego base y sumar una historia de espionaje y traiciones de la mano del misterioso Solomon Reed, interpretado por Idris Elba.

Estuve en Varsovia, Polonia, específicamente a los estudios de CD Projekt, una de las productoras de videojuegos más grandes del mundo, para probar esta expansión y poder charlar con sus desarrolladores. “Le pusimos mucho esfuerzo a todo lo que aprendimos y quisimos hacer una historia de espías que encaje con la historia que ya creamos”, cuenta Pawel Sasko, director de misiones que trabajó en el juego base y en el multipremiado The Witcher 3, también de CDPR. “Una de las críticas que más recibimos fue que el mundo abierto no parecía estar vivo. Así que mejoramos un par de cosas para mejorarlo en todo sentido”.

El juego en sí

Durante nuestras pruebas, comenzamos con un personaje de V (optimizado por los devs) y pensado en las ventajas de agilidad. Allí, comenzamos a oír una voz en nuestra cabeza, algo similar a los que nos pasaba en el juego base con el personaje Silverhand, de Keanu. Esta voz nos cuenta que es una IA llamada Songbird y que, para nuestra sorpresa pensando en el final del juego original, tiene una cura a nuestra enfermedad supuestamente incurable… pero claro, todo tiene un costo.

Acto seguido, y con unas cinemáticas “in-game” muy sofisticadas, vemos como una gigantesca nave cae del cielo luego de ser derribada por misiles; en esa nave viaja la presidenta de los Nuevos Estados Unidos, Rosalind Myers, a la que Songbird nos pide que salvemos: “La historia es sobre encontrar la forma de sobrevivir… y terminás descubriendo que hay una alternativa. Hay alguien que te ofrece una forma de tomar el camino fácil y no sabés si va a funcionar o no”, afirma Sasko.

El juego se ve más pulido que la versión original, pero además tiene una decena de cambios sustanciales que nos van a permitir sentir un poco más vivo ese mundo, que ahora se expande de Night City a la zona Dogtown, controlada por el submundo. Esta zona será explorable de más maneras que Night City, y como cuenta su director de misiones, “hay muchos edificios y lo interesante es que son explorables. No todos, obviamente, porque si no el juego no podría correr, eso no es posible. En especial porque seguimos sin tener pantallas de carga. Pero podés entrar desde la calle al interior, y ahí a otro interior en muchos más lugares, lo que le da más vida y realismo.”

Keanu Reeves en Cyberpunt 2077, donde interpreta a Johnny Silverhand

Lo interesante de la parte narrativa es que tal como nos comentó Sasko, la historia va a tener un perfil de espionaje, donde no podremos confiar en nadie y tendremos que asumir el rol de espías a pedido de la presidenta… de la que podemos elegir si queremos confiar 100% o mantenernos en duda, como nos aconseja dentro de nuestra cabeza Keanu (sí, sigue ahí…).

Este camino de elecciones narrativas nos va a llevar a conocer a Solomon Reed, este mega espía interpretado por Idris Elba, quien encaja perfecto con su personaje. “Su actuación es realmente increíble. Su personaje es muy interesante. No quiero decir más, pero es importante y tengo curiosidad por saber qué es lo que los jugadores van a creer sobre el personaje que interpreta”, afirma el polaco, y agrega: “A diferencia de Keanu, que llegó luego de tener la historia, con Idris pudimos moldear el personaje a su personalidad en pantalla”.

Qué pasará con la ciudad abierta y sus cambios

Una de las grandes quejas que recibió el juego era que el mundo abierto quizás no era necesario y se sentía vacío. Luego de las actualizaciones de EdgeRunners el juego fue mejorando en este aspecto, y ahora con la expansión Phantom Liberty vamos a ver grandes cambios, además de tener un nuevo distrito completo para recorrer con misiones secundarias y nuevos personajes. Primero, la policía será más coherente a la hora de perseguir los crímenes que comentamos. Tendrá un sistema de “buscado” similar al de GTA, por lo que si cometemos un crimen en un callejón abandonado, es probable que nos salgamos con la nuestra, no así en el centro de la ciudad, repleta de testigos.

Otro cambio es que se suma un nuevo árbol de habilidades y desbloqueables, así como también autos, un montón de armas y mejoras cibernéticas que durante el demo no pudimos probar. Además, ahora tendremos misiones creadas al azar por una inteligencia artificial, para generar dinero y poder seguir jugando luego de terminar la historia. Vamos a poder hacer envíos o encargos que serán distintos en cada momento, y lo mismo pasará con las actividades sueltas en la ciudad, como luchas entre facciones o eventos que no serán guionados, sino creados aleatoriamente con inteligencia artificial.

Lo mismo nos pasó con la sensación de combate, que luego de haber jugado más de 70 horas el juego base, esta expansión nos encontró con una dificultad y realismo superior, dado que si nos tenemos que enfrentar a varios enemigos vamos a tener montones de opciones para lograr nuestro objetivo. También trae una nueva sensación de realismo en los disparos que lo hacen más estratégico aún; antes era ir para adelante y matar a todos casi como un arcade de los 90s:, ahora la cosa cambió y para bien.

Si bien nuestra prueba fue de alrededor de una hora, durante la entrevista no pudimos confirmar la longitud del DLC, pero Sasko asegura que es “cercano a lo que vivimos con Blood & Wine” en The Witcher, así que aparenta ser sustancialmente grande. Además, estos cambios se van a poder ver en la ciudad Night city, que interactuará con el nuevo distrito de la expansión sin problemas.

Realmente se pudo sentir un cambio y una renovación de lo que ofreció Cyberpunk de manera inicial. Esto, sumado a la atrapante historia de espías, corrupción y engaños, puede ser que esta expansión sea la mejor manera de disfrutar Cyberpunk 2077, que llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC el 26 de septiembre a

4999 pesos más impuestos en Steam o a 35 dólares en PlayStation y Xbox.