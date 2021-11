Probamos el smartphone Mi 11 Lite 5G de Xiaomi, un equipo liviano y potente

Xiaomi, presente en nuestro país de la mano de Etercor, quiere lograr una posición destacada entre las primeras marcas. Y, con su último lanzamiento responde a este objetivo. El Mi 11 Lite 5G cuenta con un estilo propio y gran potencia, dos puntos que sobresalen en cuando se comienza a utilizar.

Primera impresión

Al sacarlo de la caja puede parecer un equipo grande y hasta incómodo, pero no prejuzguen. Cuando comienzan a utilizarlo, su peso (159 gramos), su espesor (6,81 mm) y sus medidas (160,53 x 75,73 mm) no impedirán que lo lleven en una cartera o en el bolsillo de un saco. Si se tiene en cuenta equipos de la misma categoría, como el Samsung Galaxy S20 Fan Edition (acá lo probamos), por ejemplo, es más liviano. El equipo de la firma coreana pesa 190 gramos, mientras que el Motorola Edge 20 Pro (otro de sus competidores, que probamos acá) tiene un peso de 185 gramos.

Con respecto de los colores, en nuestro país está disponible en negro trufa y verde menta. En el exterior, que los usuarios parecen más audaces, está disponible en un llamativo color amarillo cítrico.

Su procesador es Qualcomm Snapdragon 780G, que ofrece un rendimiento más que aceptable a la hora de hacer varias tareas y utilizar videojuegos. Otro punto destacado es su cámara triple de 64 MP. Esta permite capturar fotografías de gran calidad y buenos colores, gracias a su gran angular o su cámara macro con autofoco. Las tomas nocturnas sufren y pierden definición, algo típico en estos equipos.

La cámara frontal, por su parte, es de 20 MP. Si bien permite obtener buenas capturas al compararla con los equipos de la competencia como el Samsung S20 y el Motorola Edge 20 Pro queda por detrás de ellos. Es que estos dos modelos tienen una cámara delantera de 32 megapixeles e implementan más herramientas para mejorar la imagen.

El Xiaomi Mi 11 Lite 5G tiene una triple cámara trasera: un sensor principal de 64 MB, un gran angular y una lente macro

En cuanto a la seguridad, permite no sólo el ingreso de un PIN y un patrón si no que cuenta también con desbloqueo facial y a través de huella dactilar. El más simple y rápido de utilizar es el facial, pero lo interesante del lector de huella dactilar está integrado en el diseño ya que se encuentra en el botón lateral que bloquea la pantalla y prende y apaga el equipo. Además, es muy rápido y sensible: en cuanto se apoya el dedo se desbloquea el móvil, una vez que la huella ha sido configurada.

La imagen es todo

La pantalla es otro punto que se destaca. El móvil de Xiaomi cuenta con la tecnología AMOLED de 6,55″ DotDisplay FHD+ con tecnología True Color que contrasta claramente las luces y las sombras para obtener una imagen más realista. Es una pantalla con buena definición, con buen brillo máximo y contraste y, a diferencia de otros dispositivos de la competencia, se trata de una pantalla plana (no curva). La frecuencia de actualización de 90 Hz permite que la pantalla muestre 90 fotogramas por segundo, lo que permite ver videos y videojuegos con movimientos más fluidos que en una pantalla tradicional (hasta hace unos años todos los equipos eran de 60 Hz; los 90 o 120 Hz ya son la norma en equipos de gama media y alta).

El Xiaomi Mi 11 Lite 5G trae el cargador en la caja, además de una funda y un adaptador para auriculares con conexión miniplug

Con respecto de la autonomía, este equipo incluye una batería de 4250 mAh que soporta carga rápida de 33w. Esta batería permite usar el dispositivo todo el día. Sobre la capacidad: tiene 128 GB de memoria interna, expandible a 265 GB con tarjeta micro SD, y 6 GB de RAM.

Otros puntos destacables del Mi 11 Lite 5G es su sonido estéreo ya que tiene altavoces duales, además posee tecnología NFC (ideal para cargar la SUBE) y LiquidCool, un diseño que disipa el calor de manera bastante eficientemente.

En la caja, además de cargador, incluye un adaptador de USB-C a miniplug, para poder utilizar los auriculares más comunes, porque el equipo no tiene entrada de 3,5 mm. Dentro de la caja encontrarán también una funda transparente.

Por último, hay que hablar de números. Su precio regular es de $ 107.999, pero actualmente se consigue a un precio promocional de 74.999 pesos.