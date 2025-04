En el mundo de las aspiradoras robot ya tenemos cientos de opciones. Desde el génesis con las primeras Roomba de iRobot (de la que hace poco probamos uno de sus últimos modelos), vimos crecer, cambiar y mejorar las funciones de este relativamente nuevo rubro de electrodomésticos. Desde una aspiradora inicial que se golpeaba contra todos los bordes y duraba minutos, hasta las nuevas con guías láser, mapeo de las casas y hasta trapeadora y aspiradora, todo junto.

En nuestro caso, luego de usar varios años la Roomba, pudimos probar a la Cecotec Conga 7490 Immortal X-treme. Sí, claramente su nombre está “inspirado” en la Roomba… ya que se llama Conga, pero la idea de esta reseña es saber si está lista para el baile.

En primer lugar, esta aspiradora tiene entre sus principales características 2600 pa de poder de succión (en el mercado también hay de más potencia, pero ésta conserva buena relación precio/calidad), que se puede manejar con una app de manera remota, que viene con mapeo láser para alta precisión y que aspira, friega húmedo, barre y pasa la mopa.

Probamos la aspiradora robot Conga 7490 de Cecotec, que limpia, aspira y puede pasar un trapo húmedo por el piso 2021 Cecotec Innovaciones S.L. S

La instalación fue fácil, rápida y si bien pide una red Wi-Fi 2.4 GHz para emparejarla con la app (y no de 5 GHz, que sería lo óptimo), pudimos hacerlo sin muchas dificultades. Eso sí, hay que tener un conocimiento básico de tecnología moderna para lograr configurarla sin estresarse.

Luego le pusimos agua en su compartimiento inferior, conectamos el trapo y listo. Acá pasamos a usar la app, que es muy detallada, da montones de opciones para el limpiado de la casa: podés elegir si solo va a aspirar, o aspirar y trapear, pasar la mopa, y hasta el nivel de eficiencia, poder y agua que querés usar. También podés dejar que la aplicación decida, apretar un solo botón y despreocuparte.

La prueba en una casa real

Una vez que tuvimos todo configurado, pusimos el botón limpiar y lamentablemente, la experiencia no fue perfecta. Decidimos probarla en una casa real, con todo lo que eso implica, y ubicamos la base de carga en un lugar amplio y sin obstáculos.

La app de control de la aspiradora robot Conga 7490 de Cecotec, que limpia, aspira y puede pasar un trapo húmedo por el piso

La aspiradora salió a aspirar y mapear la casa, pero menos de dos minutos después se trabó con las patas de un ventilador y empezó a emitir un pitido, como pidiendo ayuda. La liberamos y luego pasó lo mismo, se volvió a trabar unos minutos después al entrar en una habitación.

Una vez que liberamos los posibles obstáculos, que sin dudas es un factor importantísimo para el uso correcto de este equipo, comenzó a funcionar como corresponde. Sin ser muy ruidosa, es muy meticulosa con los bordes y las basuras que podían acumularse en los rincones.

Con la app, además, se puede hacer un mapeo relativamente preciso de la casa, y en ella, delimitar habitaciones con nombre y hasta prohibirles zona de ingreso (para que no se trabe con obstáculos que no puede sortear). También la probamos en un segundo piso, y detectó sin problemas las escaleras y no se arrojó al vacío, sino que decidió seguir viviendo.

Luego la pusimos a prueba con residuos como palillos, y tierra que podía ser difícil de ser detectada y en esto, cumplió de manera sobresaliente. El compartimiento de trapeado lo rellenamos con agua, sin fórmula de limpieza, y aun así dejó el suelo trapeado y limpio al usar su trapeadora incorporada en la parte trasera (viene otro trapo de repuesto).

En nuestro caso, probamos la versión sin la base de carga con depósito, que es inferior a las prestaciones que pueda dar la versión que la trae. En esa versión, la base no solo recarga la batería, sino que descarga la basura a un depósito más grande, por lo que no debemos vaciar el robot manualmente.

También le tendimos una trampa: dejamos como prueba un pedacito de papel pequeño en medio de un pasillo para ver si lo detectaba y antes de terminar lo recogía, y la Conga en este ítem sumó un puntito porque se lo aspiró sin chistar.

Su batería de 2600mAh asegura (según el fabricante) que puede trabajar sin descanso por 120 minutos, y en nuestro caso nunca llegamos a necesitar que funcione tanto tiempo de corrido.

¿Limpia o no limpia?

La diferencia con otros equipos de gama alta y precio más alto, sin dudas, está en la habilidad para sortear obstáculos. Se nos hizo usual tener que intervenir para ayudarla en la limpieza, ya que también se atoró con cordones de zapatillas y otros bordes en los que no midió la altura.

Dicho esto, si no te genera problemas tener que asistirla de vez en cuando, sus funciones de aspirado y limpieza cumplen con lo que prometen y nos sorprendieron para bien, dado que su rango de precio está un poco por arriba de los 550.000 pesos argentinos, similar precio a otros equipos que no son multifunción de trapeado, aspirado y mopa. Obviamente, no va a competir con lo meticuloso de la limpieza a mano, pero sí puede trapear y aspirar de manera concreta y sin dejar mucho rastro detrás.

Augusto Finocchiaro Preci Por