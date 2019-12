Qualcomm insiste con pelearle el reinado a Intel en el mundo PC

Los procesadores 7c y 8c de Qualcomm apuntan a reemplazar a los chips de Intel o AMD en una PC portátil, ofreciendo una mayor autonomía y un rendimiento algo menor

9 de diciembre de 2019

Está claro que las fronteras entre una computadora, una tableta o un celular están cada vez más difusas. Se puede ver, por ejemplo, en los últimos modelos de iPad, que ya están pensadas (en diferentes niveles) como equipos que sirven para trabajar; o en algunas funcionalidades, como Samsung Dex, que permiten utilizar el celular como si fuera directamente un CPU (y conectarlo a un monitor).

En ese sentido, hay una empresa, especialista en dispositivos móviles, que no se resigna a que sus chips estén solamente en smartphones; Qualcomm insiste en ir por Intel (y AMD, en menor medida) en el mercado de las computadoras, que es más chico, sí, pero aún interesante; la empresa de San Diego acaba de presentar sus nuevos modelos con los que espera torcer la balanza en un mercado que por ahora le es esquivo: estar en el corazón de una PC, algo que viene probando en los últimos años.

"No estamos confundidos. Sabemos que este mercado llevará mucho tiempo ", adelantó el director de productos de Qualcomm, Miguel Nunes. En Maui, Hawaii, la empresa presentó la semana última dos nuevos procesadores para PC: el Snapdragon 7c y el 8c. Vienen a completar el 8cx, que ya existía, por ejemplo, en la Surface X, de Microsoft o en la Samsung Book S. Todos equipos de gama alta. Ahora, el 8c irá para equipos de gama media, y el 7c, para la baja. Con un mismo concepto: la idea es que sean computadoras con Windows 10, siempre conectadas a las redes móviles (lo llaman "always on connected PC") con autonomía de "varios días", aseguraron.

Los 8c tendrán conectividad a distintas redes (incluidas las 5G), y un procesador gráfico (Adreno 675) similar al que soportan por ejemplo los teléfonos de alta gama. Y viene con un procesador de ocho núcleos Kryo 490. Mientras que el 7c, trae un Adreno 618 que permite reproducción y captura de video 4K HDR a 30 FPS y soporta pantallas en resolución FullHD+ (2,048 x 1,536 pixeles) a 60Hz y externos QHD+ (2,560 x 1,440 pixeles) a 60 Hz. En las demos se pudo ver, por ejemplo, una computadora que corría simultáneamente YouTube en 4K, Photoshop y una llamada de videoconferencia al mismo tiempo.

Ahora habrá que ver cuáles serán los fabricantes que incorporen estos chips. Por lo pronto, en la conferencia también participó Microsoft, en una muestra que las mismas apps que andan en Windows 10 para otras arquitecturas estarán disponibles también adaptados a estos equipos.