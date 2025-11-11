Qué es Amazon Bazaar: así funciona la app rival de Shein y Temu
La nueva aplicación está disponible en el país desde la semana pasada en Android y en iOS; ofrece diversos productos a menos de 10 dólares
- 4 minutos de lectura'
En respuesta al gran avance de plataformas chinas como Temu y Shein, llegó a la Argentina una de las últimas apuestas de Amazon para atraer más usuarios. Se trata de Amazon Bazaar, una aplicación —independiente de la original de compras online— que promociona los productos más económicos del sitio con precios de menos de 10 dólares.
Disponible en la Argentina desde el pasado 7 de noviembre, se puede descargar a través de Android e iOS (es una app que funciona en paralelo a la otra y no tiene versión web).
Cómo funciona Amazon Bazaar
Presente en 14 países (en otros recibe el nombre de Amazon Haul), Amazon Bazaar debutó hace unos meses en México y ahora llega a la Argentina.
Según explica la misma plataforma, los compradores pueden “explorar productos de moda, artículos para el hogar y productos de estilo de vida”, la mayoría de los cuales cuestan menos de 13.500 pesos argentinos. Asimismo, aquellos clientes que ya tengan cuenta en Amazon pueden usar sus credenciales existentes.
Los pedidos que alcancen el monto mínimo de compra local calificarán para envío gratuito, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar, añade un comunicado de la empresa. Con envío gratis la compañía se refiere a los gastos por cien dólares o más comprados en la tienda estadounidense y compatibles con el envío al país, con una tarifa plana de 5 dólares de envío y aranceles de importación (entre el 24 y el 32%, dependiendo de si supera o no los 400 dólares).
En este caso, según Amazon, “la mayoría de los artículos cuestan menos de 13.500; algunos, tan solo $2750. Los nuevos clientes reciben un 50% de descuento en su primer pedido, y todos los clientes disfrutan de ahorros adicionales a medida que llenan sus carritos. El envío gratuito se aplica cuando los pedidos alcanzan $35.000, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar. Las entregas suelen llegar en dos semanas o menos“.
Los beneficios
Una gran ventaja de Amazon Bazaar —al igual que ocurre con la plataforma tradicional— es que todas las compras cuentan con devolución sin costo dentro de los 15 días siguientes a la entrega.
A su vez, los consumidores pueden acceder a mayores descuentos al aumentar la cantidad de ítems en su carrito. En específico, consiguen un 5% de rebaja en compras de cinco o más artículos y hasta un 10% de descuento en pedidos que incluyan diez productos o más.
Para poder tomar la mejor elección a la hora de comprar artículos, los usuarios pueden acceder a reseñas de clientes y calificaciones por estrellas. Las principales categorías generales son: Mujer, Hombre, Jardín, Oficina, Joyería, Hogar, Belleza, Electrónica, Vestidos, Accesorios, Manualidad, Ropa deportiva, Cocina, Deportes y Jardín. Asimismo, también se destacan colecciones temáticas:
- Favoritos Bazaar: con hasta un 30% de descuento.
- Decoración con estilo: cuadros, carteles para la pared y cortinas.
- Comodidad al máximo: reúne artículos como pijamas, pantuflas y almohadones.
- Especial perruno: está dedicado a los amantes de las mascotas, con correas, ropa, collares y cepillos.
- Favoritos en Europa: una selección de tendencias actuales en moda, decoración y accesorios.
- Verano en el sol: con trajes de baño, toallas y anteojos ideales para la temporada.
- Modo cocina: ofrece desde utensilios hasta manteles, platos y tazas.
- Todo en tonos pastel: con opciones de trajes de baño, carteras, vestidos, cuadernos y decoración.
- Vuelta a clases: incluye mochilas, cuadernos y cartucheras pensadas para el inicio escolar.
Otras noticias de Amazon
Multa récord. Reembolso de Amazon Prime 2025: quiénes pueden recibir hasta US$51
Con 2 dormitorios. Está en Amazon por menos de US$11 mil: la casa prefabricada que promete reducir el costo de la factura de luz
Personalizable. Amazon tiene la "mini mansión" por menos de US$50 mil: así es la casa prefabricada de dos pisos y con terraza
- 1
Expertos denuncian siete vulnerabilidades críticas en ChatGPT que permiten el robo de datos de los usuarios
- 2
Desarrollan en Argentina un autotest para la detección temprana de cáncer de colon usando IA
- 3
Las 6 principales estafas virtuales que ya usan la IA para engañar mejor a sus víctimas
- 4
Cuáles son los tres signos con “menos suerte” en noviembre 2025, según la inteligencia artificial