Qué es Amazon Bazaar: así funciona la app rival de Shein y Temu

En respuesta al gran avance de plataformas chinas como Temu y Shein, llegó a la Argentina una de las últimas apuestas de Amazon para atraer más usuarios. Se trata de Amazon Bazaar, una aplicación —independiente de la original de compras online— que promociona los productos más económicos del sitio con precios de menos de 10 dólares.

Disponible en la Argentina desde el pasado 7 de noviembre, se puede descargar a través de Android e iOS (es una app que funciona en paralelo a la otra y no tiene versión web).

Así se ve la app de Amazon Bazaar que ya se puede usar en la Argentina.

Cómo funciona Amazon Bazaar

Presente en 14 países (en otros recibe el nombre de Amazon Haul), Amazon Bazaar debutó hace unos meses en México y ahora llega a la Argentina.

Según explica la misma plataforma, los compradores pueden “explorar productos de moda, artículos para el hogar y productos de estilo de vida”, la mayoría de los cuales cuestan menos de 13.500 pesos argentinos. Asimismo, aquellos clientes que ya tengan cuenta en Amazon pueden usar sus credenciales existentes.

Los pedidos que alcancen el monto mínimo de compra local calificarán para envío gratuito, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar, añade un comunicado de la empresa. Con envío gratis la compañía se refiere a los gastos por cien dólares o más comprados en la tienda estadounidense y compatibles con el envío al país, con una tarifa plana de 5 dólares de envío y aranceles de importación (entre el 24 y el 32%, dependiendo de si supera o no los 400 dólares).

En este caso, según Amazon, “la mayoría de los artículos cuestan menos de 13.500; algunos, tan solo $2750. Los nuevos clientes reciben un 50% de descuento en su primer pedido, y todos los clientes disfrutan de ahorros adicionales a medida que llenan sus carritos. El envío gratuito se aplica cuando los pedidos alcanzan $35.000, y los pedidos más pequeños tendrán un cargo de envío estándar. Las entregas suelen llegar en dos semanas o menos“.

Se puede conseguir una gran diversidad de productos en la plataforma. Captura de pantalla Amazon

Los beneficios

Una gran ventaja de Amazon Bazaar —al igual que ocurre con la plataforma tradicional— es que todas las compras cuentan con devolución sin costo dentro de los 15 días siguientes a la entrega.

A su vez, los consumidores pueden acceder a mayores descuentos al aumentar la cantidad de ítems en su carrito. En específico, consiguen un 5% de rebaja en compras de cinco o más artículos y hasta un 10% de descuento en pedidos que incluyan diez productos o más.

Para poder tomar la mejor elección a la hora de comprar artículos, los usuarios pueden acceder a reseñas de clientes y calificaciones por estrellas. Las principales categorías generales son: Mujer, Hombre, Jardín, Oficina, Joyería, Hogar, Belleza, Electrónica, Vestidos, Accesorios, Manualidad, Ropa deportiva, Cocina, Deportes y Jardín. Asimismo, también se destacan colecciones temáticas: