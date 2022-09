¿Qué es la “dark web” y es en realidad tan peligrosa como se dice?

La denominada “dark web” fue un punto de leyendas y especulaciones. Desde venta ilegal de información, drogas u otro tipo de crimen, hasta el posible intercambio de información o armas. Sin embargo, esta parte de Internet no se utiliza solamente para este tipo de actividades.

De acuerdo con Avast, la ‘dark web’ no es una red aparte de Internet. Por el contrario, es la que no solemos utilizar. “Los sitios web que visita cada día representan solo una pequeña fracción de todo Internet. Más allá de la ‘web superficial’, se encuentra la ‘deep web’, y dentro de esta, la ‘dark web’”, asegura.

¿Qué es realmente la “dark web”?

La creación de Freenet en el 2000 suele mencionarse como el nacimiento de la “dark web”. “Freenet, el proyecto de tesis de Ian Clarke, un estudiante de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, se diseñó como una forma anónima de comunicarse, intercambiar archivos e interactuar en línea”, afirma.

No fue hasta la llegada del navegador Tor que esta empezó a popularizarse. “En 2002, la ‘dark web’ creció de forma notable cuando unos investigadores financiados por el US Naval Research Laboratory (Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos) diseñaron y lanzaron la red Tor. En ese momento, Internet aún era joven y rastrear a las personas era fácil, mientras que permanecer en el anonimato no lo era”, indica.

¿Hay más hackers en la dark web? Shutterstock - Shutterstock

Cuando el navegador se volvió gratuito, todo despegó. “La red Tor se creó para abrir canales de comunicación seguros para los disidentes políticos y los operativos de inteligencia estadounidenses en todo el mundo. Más adelante, el código subyacente de Tor se publicó bajo una licencia gratuita y se constituyó una organización sin ánimo de lucro denominada The Tor Project. En 2008, se lanzó el navegador Tor, que facilitaba que cualquier persona accediese a la ‘dark web’”, asevera.

Esta parte de internet no está disponible con los navegadores que solemos utilizar. “La ‘dark web’ se refiere al contenido que los buscadores no indexan y que requiere una autorización o algún software especial para acceder a él. El contenido de la ‘dark web’ se encuentra en la Internet oscura: una parte de la red que solo es accesible mediante ciertos navegadores o configuraciones de red determinadas”, señala la empresa.

De por sí, esta parte de la web permite que los usuarios sean anónimos, por lo que son necesarias herramientas específicas para ingresar. “La Internet oscura está diseñada para proporcionar anonimato, ya que garantiza la privacidad de las comunicaciones cifrando y enrutando el contenido en línea a través de varios servidores web. Aquí es donde entra la parte ‘oscura’: acceder a la ‘dark web’ requiere utilizar software específico que le proporciona anonimato”, agrega.

Gracias a esto, la ‘dark web’ puede usarse de la forma en que el usuario desee. “Si bien la ‘dark web’ suele describirse como un foro anárquico para la actividad delictiva, no es necesariamente cierto. La red oscura se trata simplemente de un espacio anónimo de la red al que se puede dar un uso inadecuado o un uso útil”, añade.

¿En qué se diferencian la “dark web”, “deep web” y la web superficial?

La representación usual para diferenciar estas tres partes de internet es un iceberg. En la parte superior, tenemos la web que todos conocemos y podemos acceder fácilmente: blogs, YouTube, páginas de noticias, entre otros. Bajo el nivel del mar, se encuentra la ‘deep web’, la cual incluye a la ‘dark web’.

¿Es peligrosa la dark web? Gorodenkoff Productions OU - 428957869

La ‘deep web’ tampoco es necesariamente para actos delictivos. En cambio, en esta parte también están los correos electrónicos, portales bancarios o webs que necesitan suscripción. Es decir, sitios que necesitan un inicio de sesión para acceder. Esto también incluye a otros sitios web que podrían estar ligados a actividades criminales.

La ‘dark web’, en cambio, está dentro de la ‘deep web’ y requiere de herramientas especiales para acceder. Es decir, no basta con un inicio de sesión, sino que necesitas de navegadores especiales o algún otro tipo de software. Al contrario de las dos primeras, y como se mencionó antes, esta es completamente anónima.

¿En la “dark web” se cometen delitos?

Sí, pues el anonimato les permite hacer cualquier cosa que deseen. “La ‘dark web’ se utiliza para llevar a cabo muchas actividades ilegales. Es posible comprar y vender drogas ilegales, malware y contenido prohibido en los mercados de la red oscura. Algunos sitios de comercio de la web oscura venden elementos químicos peligrosos y armas”, asegura la compañía de ciberseguridad.

Es a través de esta que se vende malware, incluyendo ransomware, para realizar ciberataques. Incluso se ofrece supervisión y guía para realizarlos. Asimismo, la venta de información personal es pan de cada día.

La “dark web” sí puede ser peligrosa debido a su regla principal: todos son anónimos. Por ello, podríamos ser víctimas de los ciberdelincuentes que la frecuentan. Además, dependiendo de cada país, el ingreso a esta puede ser ilegal. Debido al anonimato, los fines de la mayoría de sus participantes son, usualmente, delictivos.

Al no tener una supervisión, no es concluyente que todas las personas que ingresen a esta parte de Internet estén seguras. Pese a que nuestros motivos para usarla no sean criminales, no significa que los otros usuarios no tengan ese objetivo.