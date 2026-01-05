Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de 2026
La empresa de contenido por streaming comunicó una nueva actualización en los requisitos; afectaría a muchos dispositivos
- 3 minutos de lectura'
Netflix tiene distintas políticas de actualización que cambian los requisitos de los dispositivos a lo largo del tiempo. En este 2026 funciona una nueva modificación que haría obsoletos para el uso de la plataforma a distintos televisores inteligentes. Muchos usuarios del servicio de streaming se preguntan cuáles son para poder estar preparados ante alguna falla.
Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de 2026
Según anuncia Netflix en su sitio web, existen televisores que no soportarían la aplicación y, entonces, no la podrán utilizar. Estos son muchos de los fabricados en 2015 o previamente. Incluso, también podrían ser agregados digitales a los televisores construidos en ese rango.
En caso de no poder ver Netflix en la televisión inteligente, la empresa lista cuáles aparatos tienen sistemas donde se puede ver el contenido y, en muchos casos, utilizarse en televisiones con varios años. “Muchas televisiones, dispositivos o reproductores vienen con la app de Netflix incluida. Para empezar, revisá los links a continuación para ver si tu dispositivo lo tiene”, dice la empresa y, luego, publicó el siguiente punteo:
- Amazon Fire TV/Stick
- Apple TV
- Chromecast
- Hisense
- LG
- Panasonic
- Philips
- Roku TV/Stick
- Samsung
- Sharp
- Sony
- TCL
- Vestel
- Vizio
La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025
Actualmente, los sistemas operativos compatibles con WhatsApp son Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone desde iOS 15.1. En ese sentido, estos son los modelos que ya no podrán utilizar la aplicación a partir del último mes del año:
Apple
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPhone 5s.
- iPhone 6.
- iPhone 6 Plus.
Samsung
- Galaxy J2
LG
- LG V10
- LG G3
Motorola
- Moto G
HTC
- One M8
Sony
- Xperia Z3
- Xperia Z2
¿Qué hacer si tu celular se encuentra en la lista? Lo ideal es contar con un modelo más reciente para que reciba las actualizaciones y ejecute todas las funciones de WhatsApp. Pero, si no está en tus posibilidades, aún se puede utilizar la versión escritorio o de navegador, aunque no ofrecen las mismas ventajas que la app.
¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?
WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Este no es un simple capricho de la aplicación, sino una respuesta a la modernización constante de los smartphones.
Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados. Pero, el mayor riesgo es una cuestión de seguridad porque el dispositivo queda expuesto a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.
Sin embargo, en su Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”. De esa forma, se busca no dejar incomunicados a los usuarios. Cuando se recibe esta alerta, se debe actualizar el software para verificar si el equipo es antiguo. Se puede revisar directamente la versión del equipo en el apartado “Acerca del dispositivo” de Android o “Información” para iPhone.
Otras noticias de Netflix trends
Guiño evidente. El sentido homenaje a Eddie Munson en el final de Stranger Things que muchos pasaron por alto
Los detalles. El motivo por el que Netflix no verá un centavo de los 25 millones que Stranger Things recaudó en taquilla
"Golpe de suerte". Es argentino, viajó a Roma para cubrir la muerte del Papa y terminó en la serie más exitosa de Netflix
- 1
Silicon Valley: los robots humanoides empiezan a ganar más protagonismo
- 2
Es por seguridad, pero el cambio que hará Starlink con sus satélites beneficia a todos los usuarios
- 3
CES 2026: Así es CLOiD, el robot que cocina, carga el lavavajillas y dobla la ropa
- 4
Expertos explican qué hace falta para que la transformación de la inteligencia artificial despegue en 2026