Netflix tiene distintas políticas de actualización que cambian los requisitos de los dispositivos a lo largo del tiempo. En este 2026 funciona una nueva modificación que haría obsoletos para el uso de la plataforma a distintos televisores inteligentes. Muchos usuarios del servicio de streaming se preguntan cuáles son para poder estar preparados ante alguna falla.

Qué televisores se quedarán sin Netflix a partir de 2026

Según anuncia Netflix en su sitio web, existen televisores que no soportarían la aplicación y, entonces, no la podrán utilizar. Estos son muchos de los fabricados en 2015 o previamente. Incluso, también podrían ser agregados digitales a los televisores construidos en ese rango.

En caso de no poder ver Netflix en la televisión inteligente, la empresa lista cuáles aparatos tienen sistemas donde se puede ver el contenido y, en muchos casos, utilizarse en televisiones con varios años. “Muchas televisiones, dispositivos o reproductores vienen con la app de Netflix incluida. Para empezar, revisá los links a continuación para ver si tu dispositivo lo tiene”, dice la empresa y, luego, publicó el siguiente punteo:

La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025

Actualmente, los sistemas operativos compatibles con WhatsApp son Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone desde iOS 15.1. En ese sentido, estos son los modelos que ya no podrán utilizar la aplicación a partir del último mes del año:

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Samsung

Galaxy J2

LG

LG V10

LG G3

Motorola

Moto G

HTC

One M8

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

¿Qué hacer si tu celular se encuentra en la lista? Lo ideal es contar con un modelo más reciente para que reciba las actualizaciones y ejecute todas las funciones de WhatsApp. Pero, si no está en tus posibilidades, aún se puede utilizar la versión escritorio o de navegador, aunque no ofrecen las mismas ventajas que la app.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Este no es un simple capricho de la aplicación, sino una respuesta a la modernización constante de los smartphones.

Los motivos por lo cuales deja de funcionar WhataApp en algunos celulares Shutterstock - Shutterstock

Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados. Pero, el mayor riesgo es una cuestión de seguridad porque el dispositivo queda expuesto a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.

Sin embargo, en su Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”. De esa forma, se busca no dejar incomunicados a los usuarios. Cuando se recibe esta alerta, se debe actualizar el software para verificar si el equipo es antiguo. Se puede revisar directamente la versión del equipo en el apartado “Acerca del dispositivo” de Android o “Información” para iPhone.