Roomba i3+ EVO: probamos la nueva aspiradora robot, más económica que sus antecesores

Las aspiradoras inteligentes lentamente se están convirtiendo en uno de los gadgets hogareños más útiles. Si bien su precio puede resultar restrictivo, los beneficios que ofrecen y la simpleza a la hora de usarlas hacen que sean cada vez más deseadas y más conocidas. En este caso probamos uno de los nuevos equipos de iRobot, la marca pionera en el mundo de las aspiradoras y trapeadoras autónomas. La i3 + EVO viene para modernizar lo que ofrecían equipos anteriores, como el modelo i7 o la 960, y para dar una opción más económica que la S9, por ejemplo. Pero de manera introductoria, por si no conocés cómo funcionan las aspiradoras robot, te contamos que su uso roza la ciencia ficción y es lo más cercano a una película futurista que ofrece la tecnología actual.

La nueva iRobot Roomba i3+ se puede conseguir en los locales de venta oficial de iRobot Argentina Aftech, con local al público en Palermo o a través de la web. La i3 EVO simple se puede conseguir por $160.000, o la i3+ (con la base de torre de acumulación) se puede conseguir desde $207.000 y en 12 cuotas sin interés. Esto es un precio bastante tentador en su rubro, ya que en comparación, por ejemplo, la anterior i7+ está a $268.000 o la más potente s9+ se consigue por $347.000. Sin dudas una diferencia de precio que justifica alguna que otra faltante en la nueva versión.

La nueva Roomba i3 tiene unos 80 minutos de autonomía para limpiar el piso

Con poco más de 3 kg de peso, y una forma circular, la i3 EVO llega para ser una opción con equilibrio entre precio y calidad, con un poco menos de potencia final y sin la cámara de posicionamiento que traen las s9 de gama alta, por ejemplo, pero con la capacidad de trabajar más de 80 minutos sin necesidad de volver a la base.

Una vez sacada de la caja, vamos a buscar un buen lugar central de la casa o el living para colocar la base. Esta base, que puede ser simple o con depósito (del que te vamos a contar más adelante) tiene que estar cerca de un enchufe de pared y nada más. Allí vamos a colocar la Roomba sobre los contactos. Luego descargamos la app y programamos el acceso al wi-fi hogareño y el sistema. Listo: apretamos el botón encendido (desde la app o físicamente en la aspiradora) y no tenemos que hacer nada más, ya que trabajará de manera autónoma sin que tengamos siquiera estar en el mismo lugar.

La Roomba i3+ EVO, que ahora posee un diseño minimalista, sin mucho brillo, saldrá sola de su base, buscará y mapeará la casa con todas sus habitaciones y sus rincones. Comenzará a aspirar y limpiar el piso, acumulando todo en su depósito trasero, en un desplazamiento con patrones de líneas rectas para cubrir toda la superficie. Y lo más espectacular de esta tecnología es que no sólo trabajará sola, sino que entenderá cuando se está llenando o cuando se está quedando sin batería para volver a su base, cargarse sola y volver a salir a completar el trabajo, de ser necesario.

Con su pequeño cepillo giratorio de tres patas recorrerá los bordes para sacar las partículas de basuras estancadas, correrlas de lugar y luego levantarlas y succionarlas con sus rodillos dobles internos que están preparados para resistir pelos de mascotas.

Si ya conocés cómo trabajan, vale aclarar que obviamente mantiene todos los beneficios de las anteriores iRobot, como la detección de escalones para no caer gracias a su sensor de abismo, el extra de potencia cuando detecta una alfombra o mucha suciedad concentrada, y la tecnología Imprint Smart Mapping que le permite conocer la distribución de tu casa de manera inteligente.

Una Roomba i3 con la base de carga y el depósito para la suciedad; este último es opcional y reduce la frecuencia con la que hay que vaciar la Roomba

Pagar un poco más por la versión +, una buena decisión

Si, es verdad que la compra de una i3 ya es una inversión importante para los que son nuevos en el mundo de las casas inteligentes, pero en este caso, la diferencia entre la i3 y la i3 + es algo que, si nos da el bolsillo, no tenemos que dejar pasar.

Si bien la Roomba acumula toda la basura, pelos y polvo en un compartimento trasero que le permite recolectar durante un par de pasadas (dependiendo el tamaño de la casa), la versión Plus (+) viene con una base especial que, como si fuese sacado de los “Supersónicos”, recolecta la basura de manera autónoma y vacía la Roomba para acumularla en una especie de recipiente vertical que está en la base, lo que nos permite olvidarnos durante varias semanas de tener siquiera que vaciar el compartimento de la aspiradora. Esto es quizás una de las mejores opciones para sentir que realmente es autónomo el trabajo, dado que en la versión sin base vamos a tener que ir físicamente y retirar y vaciar el compartimento con nuestras manos por lo menos cada dos o tres pasadas.

También es posible comprar la versión regular y luego comprar aparte la base de acumulación, que ronda los 90.000 pesos.

¿Qué partes necesitan mantenimiento y que gastos extra tiene?

Lo que hay que tener en cuenta es que para que la vida útil de la aspiradora sea óptima vamos a tener que dedicarle un poco de amor tecnológico por lo menos una vez por mes (aunque la marca nos insistió que lo hagamos cada 15 días). Por suerte todo el equipo es modular y podemos sacar los rodillos y los cepillos con un simple clic para limpiarlos. Lo que sí requiere de vez en cuando es comprar repuestos para la bolsa de acumulación de la base en el caso de la versión Plus, que según la empresa, deberá reemplazarse al menos una vez cada 8 meses de uso intensivo (más tiempo si no la usamos todos los días). Estas bolsas se venden en kits de tres a un precio de $ 4500 y vienen dos incluidas con la aspiradora. Luego, a medida que pase el tiempo vamos a tener que limpiar y cambiar los filtros, que cuestan $ 7500 el pack de tres.

El mapa del hogar que genera la Roomba, y que se puede corregir en forma manual; permite especificar una habitación para que haga una limpieza más detallada

Trabajan con Google Assistant y Siri Otro de los beneficios es que se puede usar no sólo de manera remota con su app, sino también vinculándola a servicios como Google Assistant (Home) o Siri. Con un comando de voz, o una rutina vamos a poder comenzar el proceso de limpieza estemos donde estemos, o bien simplemente con la voz como “OK Google, encender Roomba” con cualquier Android o equipo Google Home. Otro de los beneficios es que nos notificará mediante mensajes o con una voz por los parlantes Home cuando terminó su trabajo, o si necesita que le vaciamos el depósito, en el caso de la i3 regular.

Ahora un poco más inteligentes

Si bien las primeras ediciones de las Roomba trabajaban con mapeo del hogar y de manera autónoma, luego de programarlas por día y hora, las nuevas ya van un paso más allá. Mediante la aplicación, vamos a poder seleccionar qué sectores de la casa podemos programar para limpiar o bien, si lo queremos sólo podemos mandar a limpiar una habitación específica. Esta actualización de software, que llegó hace unas semanas, permite que no tengamos que cargar nosotros el mapa de la casa. Si tenemos un poco de paciencia, durante la primera semana de uso la i3 aprenderá el mapa de la casa y nos ofrecerá un croquis detallado de los lugares que encontró y mediante IA nos separará las habitaciones. Si esto no es perfecto, podemos modificarlo levemente a mano y nombrar cada habitación, para luego solo clickear en el mapa lo que queremos que limpie. Eso sí, es recomendable en sus primeras pasadas evitar dejar cosas en el camino, para que pueda aprender de la mejor manera posible los rincones de nuestra casa.

Además, si queremos sumar a una compañera, podemos hacer que trabajen en conjunto con las trapeadoras Braava, y limpiar el piso en equipo.

¿Es mejor limpiar con aspiradora regular?

El resultado final no será tan perfecto como limpiar a mano o limpiar con una aspiradora regular comandada por una persona, ya que puede que se le pasen algunos detalles o que algunas pelusas en lugares específicos no las levante. Pero a diferencia del trabajo minucioso que puede llegar a hacer una persona, acá el truco está en no tener que hacer absolutamente nada. Al ser programable podemos mandarla a limpiar varias veces por día de ser necesario. Inclusive si queremos que limpie un lugar específico, porque se nos cayó yerba al piso, por ejemplo, solo desde la app podemos enviarla sin siquiera tener que agacharnos.