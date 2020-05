El televisor The Terrace de Samsung para exteriores

Samsung ha ampliado su familia de televisores y ha anunciado el nuevo modelo The Terrace , un televisor diseñado para exteriores que cuenta con certificación de resistencia al agua y polvo IP55 y pantalla antireflejo para ver mejor la imagen con luz del sol.

The Terrace proporciona un resolución de pantalla 4K , viene acompañado por una barra de sonido con woofers incorporados para los sonidos graves y está disponible en tres tamaños distintos: 75, 65 y 55 pulgadas, como ha informado Samsung en un comunicado.

No obstante, el nuevo televisor se destaca por llevar la tecnología QLED de Samsung para televisores a exteriores, y cuenta con un diseño resistente al clima mediante la certificación de resistencia al agua y al polvo IP55.

La pantalla 4K de The Terrace está adaptada para el uso en exterior y cuenta con un brillo de 2000 nits, que permite ver contenidos incluso durante días soleados y que incorpora una capa altireflectante y tecnología que optimiza el contenido para reducir los reflejos.

El dispositivo tiene un diseño de 59,8 milímetros de grosor y cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth, así como con soporte para los asistentes de voz Bixby de Samsung, Alexa de Amazon y pronto también Google Assistant.

The Terrace se encuentra disponible desde este viernes en Estados Unidos y Canadá, y durante este año se lanzará en otros países entre los que se encuentran Alemania, Australia y Nueva Zelanda. En verano llegará al mercado una versión profesional del televisor.

Este modelo se incorpora a la gama de televisores lifestyle de Samsung, integrada por otros dispositivos como The Frame, lanzado en 2016 y con soporte para mostrar obras de arte; The Sero, que se adapta al formato vertical; y The Serif , con el foco en el diseño e integrado en el mobiliario.