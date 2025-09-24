ScratchGate: Un microscopio muestra por qué se raya tan fácil el iPhone 17 Pro

Los recientes problemas de arañazos identificados en los nuevos iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que muestran rayaduras en la parte trasera de los dispositivos, se deben, principalmente a que el diseño de módulo de cámaras dispone de un borde afilado.

Acuñado como ScratchGate, diversos usuarios han estado denunciando durante los últimos días, a través de la red social X y de Reddit, que los nuevos smartphones iPhone 17 Pro y 17 Pro Max presentan arañazos y rozaduras en la parte trasera con el uso habitual diario, especialmente en los modelos en color azul.

Un iPhone 17 Pro Max en una tienda de Apple. Las marcas son de las veces que la gente lo probó y lo enganchó a un cargador magnético Reddit/No-Amphibian3677

Además de todo ello, también se han reportado casos en los que la parte trasera del iPhone 17 Pro mostraba marcas por el uso de los cargadores MagSafe, que se adhieren al dispositivo de forma magnética para la carga inalámbrica.

Asimismo, también se han manifestado múltiples casos en los que el módulo de las cámaras presenta los bordes con arañazos y desportillones, que quitan el color del smartphone y dejan ver puntos de aluminio.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you!



My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2 — Amar Singh🔹 (@amisecured) September 19, 2025

Se ha de tener en cuenta que en esta nueva gama de iPhone, los de Cupertino han utilizado una capa de óxido de aluminio anodizado que da el color al dispositivo, un material que cambia respecto a generaciones anteriores. Asimismo, también se ha cambiado el chasis de titanio por su fabricación en aluminio.

En este marco, la compañía de reparaciones iFixit ha analizado este problema y ha concluido que los iPhone 17 Pro son propensos a los arañazos, sobre todo en el módulo de las cámaras, debido a su borde afilado.

Tal y como lo ha explicado en un video de demostración, la capa de anodización sobre el cuerpo de aluminio es endeble, lo que facilita los arañazos, aunque en el caso de las partes planas solo son superficiales y no llegan al metal, pudiendo eliminarse prácticamente al limpiarlos.

Sin embargo, en el caso del módulo de la cámara, iFixit apunta a que la capa anodizada sí se desportilla en las esquinas provocando arañazos profundos, debido a su diseño especialmente afilado en los bordes.

El chasis de aluminio aparece debajo de la pintura naranja en un iPhone 17 Pro; la marca se hizo con una moneda iFixit

Estos bordes tan afilados impiden que la capa anodizada se adhiera de forma uniforme, como sí ocurre en las superficies planas, por lo que favorece los arañazos. Así lo ha explicado el ingeniero y profesor de ingeniería mecánica, experto en materiales, David Niebuhr, en declaraciones a iFixit, quien ha asegurado que Apple podría haber evitado estos fallos “haciendo una curva más gradual” en el módulo y “evitando una esquina relativamente pronunciada”.

Niebuhr también ha aclarado que, aunque el óxido de titanio es un poco más duro que el óxido de aluminio, esta diferencia de materiales “no explicaría el desprendimiento” del color en los arañazos. “El problema radica en la forma del teléfono”, ha sentenciado.