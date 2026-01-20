Sony suma a TCL para seguir compitiendo en el mercado mundial de televisores

En un movimiento que promete reconfigurar el tablero competitivo de la industria tecnológica, Sony y TCL anunciaron la firma de un memorando de entendimiento para establecer una asociación estratégica en el sector del entretenimiento en el hogar. Este acuerdo, revelado este martes, contempla la creación de una empresa conjunta que asumirá el negocio de Sony, con TCL ostentando el 51% de las acciones y Sony el 49% restante.

Sony presentó su primer televisor en 1960 con el TV8-301, un modelo portátil de 8 pulgadas que además fue el primero en usar transistores. En 1968 debutó la familia Trinitron de televisores color, que lograban el doble de brillo que los modelos de la época; en 1996 la compañía presentó el primer televisor de tubo que tenía un frente completamente plano, el Super Flat Trinitron. En 2005 debutó la línea Bravia de televisores LCD de formato ancho (16:9), y en 2007 el primer televisor con pantalla OLED; en 2017 presentó su familia A1, que usa la propia pantalla como parlante para emitir sonido.

Un televisor portátil Sony TV8-301 de 1960

Un cambio de paradigma en el liderazgo

La alianza surge en un momento de transformación profunda para el mercado global. Durante 2024, la industria experimentó su primer crecimiento en tres años, alcanzando las 208 millones de unidades; sin embargo, las previsiones para 2025 sugieren una ligera contracción del 1,1%.

En este contexto, Samsung ha mantenido un liderazgo histórico por 19 años consecutivos, controlando el 29% de las ventas totales y dominando el segmento de ultra-lujo (equipos de más de 2500 dólares). Por su parte, LG continúa siendo el referente indiscutible en la tecnología OLED, con una participación de mercado del 45,4% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, el ascenso de las marcas chinas como TCL y Hisense ha sido meteórico, logrando crecimientos anuales del 12,5% y 7,3% respectivamente.

En este panorama, la participación de Sony con su familia Bravia ha ido en descenso, al punto que hace años que usa paneles de Samsung y LG para sus propios televisores.

Un televisor Bravia de Sony con resolución 8K

La fórmula del éxito

La nueva empresa conjunta, que se espera comience operaciones en abril de 2027, operará a nivel global fusionando la calidad de imagen y sonido de Sony, así como su valor de marca “Bravia”, con la eficiencia de costos, la cadena de suministro vertical y la escala global de TCL.

TCL ha demostrado una fortaleza particular en el segmento de Mini LED, donde junto a Hisense, se proyecta que controlen el 62% del mercado mundial. Esta tecnología es un pilar de crecimiento actual, con un incremento del 67% en sus envíos durante 2025.

El futuro del entretenimiento en el hogar

Kimio Maki, CEO de Sony Corporation, destacó en el comunicado que anuncia la unión de estos dos gigantes de la electrónica que buscan ofrecer experiencias visuales y auditivas “cautivadoras” a nivel mundial. Por otro lado, DU Juan, presidenta de TCL, señaló que la complementariedad estratégica permitirá elevar el valor de marca y optimizar la cadena de suministro.

Hay un precedente: en 2011 Philips vendió el 70 por ciento de su división de televisores a la firma china TPV y formó TP Vision; en 2014 le vendió el 30 por ciento restante, junto con los derechos para usar la marca Philips en televisores.