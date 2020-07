Spotify permitirá sumar video a las producciones de podcasts para generar una mejor interacción entre los creadores y audiencias

El servicio de streaming de música Spotify ahora permitirá que los productores de podcasts puedan ofrecer sus episodios acompañados con videos . De esta forma, todos los usuarios podrán escuchar y ver sus programas favoritos , tanto en la versión de escritorio como en la aplicación movil.

Por el momento, la función de videopodcastsestá limitada para algunos productores de podcasts. En estos casos, los videos se inician de forma automática con la fuente del audio del episodio. "Los podcasts con video mejoran la experiencia del contenido de audio, y permiten que los usuarios gratuitos y premium puedan tener una mejor conexión con sus programas favoritos", dijo la compañía en un comunicado oficial.

Así se ve un episodio de Book of Basketball 2.0 desde la plataforma de podcasts de Spotify

Cuando se reproduce un podcast con video y se bloquea la pantalla, el episodio no se detiene y el audio continúa de fondo, sin interrupciones y con un uso mínimo de datos. Spotify asegura que esta opción permitirá que los podcasters puedan contar con herramientas de audio y video para los contenidos de la plataforma, con el objetivo de enriquecer sus producciones y generar una mayor interacción con su audiencia.

La experiencia de video está disponible en los episodios de podcasts como Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast.