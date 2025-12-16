Queda poco para que ver el final de la quinta y última temporada de Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix. Hasta el momento solo se lanzaron los primeros cuatro episodios a fines de noviembre y en las próximas semanas se estrenará la parte restante. En ese sentido, muchos de los fanáticos se preguntan qué día sale el último capítulo.

Según adelantó la plataforma de streaming antes de su lanzamiento, la última temporada de la serie de ciencia ficción cuenta con ocho capítulos y se dividen en tres partes: una primera parte con cuatro capítulos, una segunda con tres y, por último, el episodio final. De esa forma, se diferencia de las temporadas anteriores, puesto que antes se estrenaban todos los capítulos a la vez.

Stranger Things 5: tráiler oficial del Volumen 2

Ya salieron las nuevas imágenes del volumen 2, la parte que seguirá los eventos en que quedaron Eleven y sus amigos en su intento de vencer a Vecna. Aunque se puede ver a todos los personajes, queda la duda sobre si podrán ganar o no.

Qué día sale el último capítulo de Stranger Things

De acuerdo al cronograma de lanzamiento de los capítulos de Stranger Things 5 que adelantó Netflix, el lanzamiento del episodio final será el miércoles 31 de diciembre. A nivel mundial, estará disponible en la plataforma a partir de las a las 17 (hora del Pacífico). Esto significa que, por la diferencia horaria, en la Argentina se podrán ver a partir de las 22.

Previamente, el volumen 2 se estrenará una semana antes: el jueves 25 de diciembre. Este incluye tres capítulos y queda el último de todos para Fin de Año.

El cronograma oficial de la quinta temporada de Stranger Things 5 COURTESY OF NETFLIX

La elección de estas fechas estratégicas porque coincide con celebraciones con mucho peso, especialmente en Estados Unidos: Día de Acción de Gracias, Navidad y Víspera de Año Nuevo. De esa forma, se busca capitalizar la audiencia durante los feriados.

¿Qué se sabe de Stranger Things 5?

La última temporada de Stranger Things se sitúa en el otoño de 1987, un año después de los eventos de la cuarta temporada. La sinopsis oficial detalla que “Hawkins está conmocionado por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna”.

Y continúa: “Sin embargo, el villano ha desaparecido. Para complicar la misión, el gobierno ha militarizado el pueblo y busca intensamente a Once, quien se ve obligada a esconderse nuevamente. La batalla final se acerca, y con ella, una oscuridad más poderosa que nunca, requiriendo que todo el grupo se una para terminar con la pesadilla".

Todo lo que sabe sobre la quinta y última temporada de Strager Things COURTESY OF NETFLIX

En los primeros cuatro capítulos, se pudo ver que Will Byer y Holly Wheeler han tomado un rol mucho más protagónico y decisivo para el desarrollo de la serie. Además, se pudo saber qué ocurrió con el personaje de Max, quien quedó en un coma tras sufrir un ataque letal de Vecna.

Además de la vuelta de la gran parte del elenco original, se suman Nell Fisher como la versión adolescente de Holly Wheeler, Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (Teniente Akers). También se suma Linda Hamilton, conocida por su participación en la saga Terminator, quien interpretará a la Doctora Kay, una agente gubernamental que busca capturar a Once.

Nell Fisher como Holly Wheeler fue una de las mayores revelaciones de la primera parte de Stranger Things 5 Netflix

Millie Bobby Brown (Once) y Noah Schnapp (Will Byers) adelantaron en una entrevista exclusiva a LA NACION que la quinta y última temporada será “demencial, más grande y más oscura”. Brown afirmó que “todo es mucho más grande y dramático que en la temporada pasada”, y que Once ha ganado una fuerza interior clave para la batalla final. Por su parte, Schnapp aseguró que Will obtendrá respuestas sobre el Upside Down y su conexión.

Ambos coincidieron en que el equilibrio entre la épica aventura y el desarrollo de los personajes es la clave del éxito de la serie. La despedida de sus roles fue muy emotiva: Brown admitió que “no podía parar de llorar”.

El título de los capítulos de la última temporada de Stranger Things y su duración

Hasta el momento, solo se pudieron ver cuatro capítulos de Stranger Things 5. A continuación, sus títulos y su tiempo de duración:

The Crawl (El Rastreo): 71 minutos

(El Rastreo): 71 minutos The Vanishing Of Holly Wheeler (La desaparición de Holly Wheeler): 57 minutos

(La desaparición de Holly Wheeler): 57 minutos The Turnbow Trap (La Trampa de Turnbow): 69 minutos

(La Trampa de Turnbow): 69 minutos Sorcerer (Hechicero): 86 minutos

Los títulos y la duración de los capítulos restantes de Strager Things COURTESY OF NETFLIX

En tanto, ya se conocen los nombres de los episodios faltantes y cuánto dura cada uno de ellos: