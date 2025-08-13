Para celebrar el Día del Niño, una fecha dedicada a los más pequeños del hogar, es tradición enviar mensajes de cariño y afecto. Una forma idea es hacerlo con tarjetas por WhatsApp, que reflejen mensajes de cariño y afecto con frases especiales en esta jornada.

Esta fecha se celebra el 17 de agosto en la Argentina, luego de que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) trasladara la jornada, que solía festejarse el segundo fin de semana del mes. También es conocida como el Día de las Infancias y tiene como objetivo remarcar el rol fundamental de los más pequeños en los grupos familiares y en la sociedad, además de ser un recordatorio para promover su bienestar, educación y desarrollo integral.

Tarjetas del Día del Niño para enviar por WhatsApp

Tarjetas del Día del Niño para enviar por WhatsApp (CANVA)

Tarjetas del Día del Niño para enviar por WhatsApp (CANVA)

Tarjetas del Día del Niño para enviar por WhatsApp (CANVA)

Tarjetas del Día del Niño para enviar por WhatsApp (CANVA)

Ideas para festejar el Día del Niño en casa

Un festejo en casa puede ser tan divertido y emocionante como uno al aire libre. La clave está en la creatividad y en la adaptación a los gustos de los niños. Algunas ideas para festejar esta fecha podrían ser:

Maratón de películas temáticas: organizar una tarde de cine en casa. Elegir películas infantiles, preparar pochoclo, almohadones y mantas para crear un ambiente cómodo. Se puede incluso armar entradas de cine caseras y un “candy bar” para una experiencia más realista.

organizar una tarde de cine en casa. Elegir películas infantiles, preparar pochoclo, almohadones y mantas para crear un ambiente cómodo. Se puede incluso armar entradas de cine caseras y un “candy bar” para una experiencia más realista. Tarde de juegos de mesa: sacar los juegos de mesa clásicos como el UNO, el Jenga o el Ludo puede ser una buena idea. Los juegos de cartas o de ingenio son una excelente forma de pasar tiempo con los más pequeños.

sacar los juegos de mesa clásicos como el UNO, el Jenga o el Ludo puede ser una buena idea. Los juegos de cartas o de ingenio son una excelente forma de pasar tiempo con los más pequeños. Sesión de cocina en familia: elegir una receta sencilla, como galletas con formas, brownies o pizzas caseras. El proceso de amasar, decorar y luego disfrutar de lo cocinado es una actividad que a los niños les encanta y de la que se sentirán orgullosos.

elegir una receta sencilla, como galletas con formas, brownies o pizzas caseras. El proceso de amasar, decorar y luego disfrutar de lo cocinado es una actividad que a los niños les encanta y de la que se sentirán orgullosos. Campamento indoor: armar una carpa con sábanas y sillas en la sala de estar, preparar linternas y contar historias de fantasmas. Un picnic en el interior de la carpa le dará un toque único a la jornada.

Ideas para festejar el Día del Niño al aire libre

Los parques temáticos son una opción ideal para los niños Tecnópolis

Salir al aire libre para festejar el Día del Niño es otra opción. El contacto con la naturaleza, el sol y el aire fresco siempre son aprovechados por los más pequeños.

Picnic en el parque: preparar sándwiches, jugos y frutas, elegir un espacio verde cercano y organizar un picnic. Puede ser divertido llevar una pelota o juegos para divertirse en el pasto. Es una manera sencilla y económica de disfrutar de un día diferente.

preparar sándwiches, jugos y frutas, elegir un espacio verde cercano y organizar un picnic. Puede ser divertido llevar una pelota o juegos para divertirse en el pasto. Es una manera sencilla y económica de disfrutar de un día diferente. Búsqueda del tesoro: diseñar un mapa con pistas y escondan un “tesoro” (puede ser una caja con chocolates o un juguete) en algún rincón del jardín o del parque. Los niños disfrutarán de la emoción de descifrar los acertijos y encontrar el premio.

diseñar un mapa con pistas y escondan un “tesoro” (puede ser una caja con chocolates o un juguete) en algún rincón del jardín o del parque. Los niños disfrutarán de la emoción de descifrar los acertijos y encontrar el premio. Deportes en equipo: organizar un partido de fútbol, vóley o básquet con amigos y vecinos. Si el grupo es grande, se pueden armar equipos mixtos de niños y adultos para fomentar la participación de todos.

organizar un partido de fútbol, vóley o básquet con amigos y vecinos. Si el grupo es grande, se pueden armar equipos mixtos de niños y adultos para fomentar la participación de todos. Visita a un zoológico o parque temático: para un plan más elaborado, se puede visitar un zoológico, un acuario u otro lugar con actividades. Los niños sin duda podrían maravillarse con los animales y se divertirán en las distintas actividades que ofrecen estos lugares.