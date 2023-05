Telly: esta compañía te regala una tele de 55 pulgadas a cambio de que aceptes que venga con una segunda pantalla que muestra publicidad

escuchar

La propuesta de Telly, la compañía fundada hace 2 años por Ilya Pozin (el creador de Pluto TV, el servicio de streaming gratis de canales de TV, series y películas), es bastante sencilla: a las primeras 500.000 personas que se anoten en su sitio (limitado, por ahora, a Estados Unidos) les regalará un televisor de 55 pulgadas, con resolución 4K y compatibilidad con HDR. Y no sólo eso: la tele es gratis y viene con una barra de sonido con cinco parlantes integrada, y una segunda pantalla adosada.

Ese panel secundario es el que tiene el secreto del servicio: allí se mostrará publicidad para cubrir los gastos originales de la fabricación de la tele que la compañía regalará. “Las empresas ganan miles de millones de dólares con los anuncios que se muestran en los televisores, pero históricamente los consumidores han tenido que pagar tanto por la televisión como por el contenido que ven. Todo eso cambia hoy. Cuando cofundé Pluto TV, creamos un modelo completamente nuevo que ofrecía contenido de TV increíble a los espectadores de forma gratuita. Ahora, con Telly, también ofrecemos la televisión real de forma gratuita”, explica Pozin en un comunicado.

Telly es un televisor de 55 pulgadas que se ofrece gratis; el costo se recupera gracias a los avisos que muestra en una pantalla secundaria que tiene junto a la base de la principal Hand-out - Telly

El televisor en sí es convencional, y se puede usar para lo mismo que cualquier otra TV: para ver cualquier servicio de TV por cable o por streaming usando alguno de los tres puertos HDMI que tiene esta pantalla; la compañía incluye acceso integrado a los servicios de streaming de video y de música más populares, y un dispositivo con Android TV para gestionar otros servicios o sumar aplicaciones. Incluso tiene una webcam integrada para usarla para videollamadas con Zoom (si son otras herramientas se pueden usar vía Android TV, o enchufando una PC, tableta o celular). La cámara también servirá para activar la herramienta que ofrece rutinas de ejercicio físico frente a la pantalla.

Lo que no está claro es cuánto de la pantalla inferior estará ocupado por avisos (la compañía dice que mostrará allí también resultados deportivos, resúmenes noticiosos, pronósticos meteorológicos y más). Lo que sí adelanta la compañía es que si el usuario no está usando la pantalla podrían aparecer avisos en el panel superior (el de 55 pulgadas), y que Telly registrará los hábitos de consumo de contenido de los usuarios para optimizar los avisos que muestra (y así rentabilizar la inversión original al ofrecer la pantalla gratis): desde qué series o películas miran, a las búsquedas que hacen, cuántas personas se sientan frente a la pantalla, etcétera. Quienes no deseen proveer esa información deberán devolver el televisor o pagar 500 dólares. Por supuesto, en el caso de que los usuarios mantengan la tele, mostrará avisos durante toda su vida útil, incluso si la rentabilidad excedió esos 500 dólares iniciales.

