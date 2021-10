The Touryst: este es el primer juego a 8K para PlayStation 5 (pero por ahora solo funciona a 4K)

The Touryst es un juego desarrolado por Shin’en Multimedia que fue lanzado en 2019 para Nintendo Switch y que llegó a Xbox el año pasado. Es un título que combina una propuesta de acción y puzzles con una estética similar a propuestas como Minecraft, que ahora tendrá una llamativa adaptación para las consolas PlayStation 5: tendrá una resolución nativa 8K a 60 cuadros por segundo.

Disponible desde el 9 de septiembre en la tienda oficial de PlayStation, The Touryst funciona en la PS5 con una impresionante resolución nativa de 7680 por 4320 pixeles. Sin embargo, esta característica distintiva del juego aún no se puede disfrutar a 8K porque la consola aún no tiene habilitada esta resolución.

Esta limitación no impide que los jugadores puedan disfrutar la calidad gráfica del videojuego desde sus televisores 4K, ya que los desarrolladores aprovechan la función anti-aliasing para que se pueda apreciar una imagen más nítida. De esta forma, los escenarios y protagonistas de The Touryst cuentan con una mejor definición, con un efecto de profundidad y sombras más logrado.

Como antecedente, los desarrolladores de The Touryst recuerdan que la versión para Xbox está disponible a 6K, con una resolución de 5760 por 3240 pixeles. Por su parte, en la primera entrega para Nintendo Switch el juego funciona a una resolución 720p, mientras que en la PlayStation 4 estandar llega a 1080p a 60 cuadros por segundo, mientras que en la PS4 Pro alcanza los 1440p (2K) y 1512p a 60 cuadros por segundo.

Por ahora, The Touryst a 8K no deja de ser una rareza, ya que todavía no puede ser aprovechado al máximo en la PS5 porque aún no cuenta con esta función activada. Esta característica, disponible por hardware, requiere de una actualización del software de la consola de videojuegos de última generación.

Cuando esta actualización llegue a la PS5, también habrá que tener a mano una pantalla de TV 8K compatible, pero en el corto plazo no dejará de ser una rareza, ya que los títulos más destacados de la industria están enfocados en ofrecer 4K y 60 cuadros por segundo.