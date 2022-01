This Is Us: Nasin Ahmed, el ingeniero que hizo posible las videollamadas, vive junto a su esposa en Tucumán

La quinta temporada de la serie This Is Us fue producida en plena pandemia y, en este contexto, su guionista y director Dan Fogelman decidió incorporar el impacto del Covid-19 a los diferentes capítulos que se estrenaron en octubre de 2020. Una de esas historias incluye el trabajo de Nasir Ahmed, un ingeniero de Bangalore, India, cuya investigación académica tuvo un impacto clave en el mundo tecnológico: la compresión de archivos para la transferencia de imágenes y videos, reflejada en múltiples aplicaciones como las imágenes JPG o las videollamadas de Zoom y WhatsApp, por mencionar algunos ejemplos.

Ahmed nació en Bangalore, India, y emigró a Estados Unidos en 1961 para realizar una maestría en la Universidad de Nuevo México. “Allí se me ocurrió la transformada de coseno discreta. No tenía de que se convertiría en un aporte tan importante. En aquellos días, la tecnología digital recién daba sus primeros pasos”, dijo el ingeniero en una entrevista de Gastón Bigio publicada en YouTube.

Acompañado por Esther Pariente, una tucumana que conoció en Estados Unidos, el octavo capítulo de la quinta temporada de la serie This Is Us muestra a la pareja con los desafíos que tuvieron en aquellos años de trabajo académico. “El trabajo académico fue publicado en 1974, y desde entonces este algoritmo se convirtió en el recurso más eficiente para transferir una imagen o video comprimido para que lo puedas enviar a todo el mundo”, dijo Ahmed sobre su investigación sobre la transformada de coseno discreta (DCT).

En su momento, Ahmed estaba convencido de su investigación y pidió fondos para avanzar con su investigación a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, pero le rechazaron el pedido. “Es una idea demasiado simple”, fue la respuesta que tuvo sobre la denegación de la solicitud.

Lejos de desanimarse, Ahmed le confió a su esposa su proyecto y le pidió autogestionar la investigación con ahorros familiares. Eso implicaba pasar tres meses de verano sin una fuente de ingresos.

“Le dije a Quelita que tenía esta intuición de que estaba en el camino correcto. Y ella me dijo que nos podíamos arreglar de alguna manera”, agregó el ingeniero, que siguió con las investigaciones. Tras una primera lectura de un amigo de la Universidad del Sur de California, Ahmed publicó el paper en 1974.

“Todo el mundo comenzó a citar el trabajo de la transformada de coseno discreta”, dijo Ahmed sobre su investigación, reconocida en el ambiente académico, pero casi desconocido dentro del sector tecnológico. “Se convirtió en un estándar, es mi gran contribución. El prestigio estaba en publicar el trabajo, no se trataba de dinero. La industria era algo que se consideraba aparte”, dijo el ingeniero durante la entrevista, acompañado por su esposa Queli.

Casi medio siglo más tarde, este reconocimiento público llega de la mano de la serie This Is Us en torno a la enorme adopción que tuvieron las videollamadas en contexto de pandemia. “Está bueno que lo vea la gente, pero la vida no funciona de esta manera. No pude predecir lo rápido que avanzaría la tecnología”, dijo el ingeniero, que por esas vueltas de la vida, no se siente cómodo con las videollamadas.

“No es que no me guste Zoom, es que me incomoda. Pero para mí, el solo hecho de que la videollamada se utilice de forma universal me hace sentir muy feliz. Le decía a mi mujer que el regalo más maravilloso que me dio la vida es ser reconocido por gente común que puede usarlo”, explica Ahmed sobre el reconocimiento público que le otorgó el episodio de This Is Us.

La historia detrás de la entrevista

“Si quieres conocer más sobre Nasir Ahmed, el encantador ingeniero del episodio “In the Room”, vean este video”, dijo Dan Fogelman en su cuenta personal en Twitter sobre la entrevista de Gastón Bigio, que decidió investigar la historia de Ahmed en Tucumán.

In advance of tomorrow’s premiere, if you want to learn more about Nasir Ahmed - the lovely engineer who was featured in last year’s “In the Room” episode - this was just sent to me. #ThisIsUs https://t.co/FlM52u7Thh — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) January 3, 2022

“Cuando quise conocer mas sobre el, me di cuenta que no había ningún video en Internet del hombre que invento la videollamada y la transmisión de fotos y videos por Internet. Raro, ¿no? Nada. Pero si supe que su adorable mujer, Queli, era tucumana. Fue ahí cuando tuve el presentimiento que Nasir y Queli estaban, quizás, en Argentina”, dijo Bigio en una publicación en LinkedIn.

La investigación lo llevó a Yerba Buena, donde pudo entrevistar a Nasir Ahmed y Queli en el living de su casa en la localidad de Monteros, a unos 50 kilómetros de la capital tucumana. “Ellos estaban encerrados, como las miles de millones de personas que usaron durante la pandemia el algoritmo que Nasir creó. Fue muy emocionante hacerlo, y conocer a estos dos seres tan especiales”, dijo Bigio sobre su encuentro.