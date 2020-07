La grabación del audio podrá ser solicitada tanto por el chofer como por el pasajero; también se deberá validar el DNI para poder pagar en efectivo Crédito: Shutterstock

En medio de esta cuarentena obligatoria Uber anunció nuevos servicios y medidas de seguridad en el país, para adecuarse no sólo al nuevo contexto sanitario sino también para responder a pedidos de seguridad que habían solicitado tanto pasajeros como conductores.

A mediados de abril lanzó Flash, un servicio de mensajería que permite hacer entregas de artículos a domicilio. Ahora suma una nueva herramienta para mejorar, según la compañía, la seguridad del viaje.

Grabar la conversación en viaje

Uber registra todos los viajes que hace una persona en sus autos; gracias a esta información se pueden resolver problemas, encontrar cosas perdidas en los vehículos y hasta colaborar en la investigación de un delito, en caso de que las autoridades soliciten datos a la compañía.

Y partir de ahora habilitó la posibilitad de grabar el audio dentro del auto durante todo el viaje. Esta herramienta permitirá a usuarios y conductores grabar el sonido mientras viajan. El archivo con el audio estará encriptado y para poder reproducir la grabación será necesario realizar un pedido al equipo de soporte de Uber.

Para comenzar a grabar audio el viajero (o el chofer) necesitarán activar la función en el menú dentro de "Centro de Seguridad", identificado con un escudo azul en la pantalla principal de la aplicación. Una vez que el viaje finalice, tanto el usuario como el conductor tendrán la opción de reportar cualquier incidente y adjuntar el archivo de sonido.

"El archivo de audio permanece encriptado en el dispositivo, y nuestro equipo de soporte solo puede escuchar su contenido si el usuario o el socio conductor eligen compartirlo como parte de un reporte. La grabación no se puede escuchar en el dispositivo de ninguna de las partes, ni se puede compartir con terceros", señala Eli Frías, Head de Operaciones de Uber para Cono Sur.

La decisión viene por quejas que han surgido a lo largo de los años por violencia verbal y acoso; en 2019, Uber sumaba casi 6000 casos reportados de abuso sexual en viajes en Estados Unidos en 2 años.

Así se activa el servicio de grabación de audio de Uber

Verificación de identidad de pasajeros

Esta no es la única función que Uber ha incorporado recientemente en nuestro país, otra de ellas es la verificación de identidad de los usuarios, por ahora disponible sólo en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora los conductores tenían una serie de pasos a seguir para verificar su identidad; incluso la aplicación les solicita sacarse una selfie, en forma aleatoria, para que puedan comenzar a utilizar su plataforma.

Pero la cuenta pendiente que muchos choferes reclamaban era que los pasajeros también debieran corroborar su identidad. Por esta razón ahora se lanza esta nueva función. A través de ella los pasajeros que abonen en efectivo deberán escanear su DNI o pasaporte para validar su identidad. "Nuestro programa utiliza inteligencia artificial para comprobar que el documento escaneado es verdadero y confirma, además, que la persona que está subiéndose al vehículo es la misma que figura como usuaria de la aplicación. Ni los conductores, ni otras personas tendrán acceso al documento de identidad que los usuarios suban a la aplicación", aclara Frías.

Además, como parte de esta verificación, cada vez que los usuarios accedan a la aplicación desde un teléfono nuevo deberán ingresar el código que reciben por SMS para evitar que otra persona use su cuenta.

Números anónimos de celular

Otra herramienta de seguridad que han sumado es la anonimización de llamadas. En este caso lo que se busca es la protección de la privacidad. A partir de ahora los números de los conductores y pasajeros quedarán ocultos para la otra persona.

"Si bien existe un chat para comunicarse dentro de la aplicación, muchas veces los conductores y pasajeros terminan llamándose al celular, por ejemplo, cuando se quedan sin conexión de Internet al llegar a un aeropuerto. Antes los números quedaban visibles, ahora no. Podrán contactarse sólo mientras esté abierto el viaje", detalla la ejecutiva de Uber.

Tapabocas obligatorio

Con una selfie los conductores ahora deben demostrar que están utilizando barbijo, cada vez que se conecten. "De esta manera la aplicación no sólo confirmará que el socio conductor es el mismo que se ha dado de alta en nuestra aplicación, si no también que utiliza tapabocas. Por su parte, el pasajero puede solicitar, desde el programa, que se haga una nueva verificación si observa que el conductor no está utilizando el barbijo", asegura Frías.

¿A veces no les resulta difícil ver la patente o encontrar el auto en un lugar donde hay mucho tránsito? Para resolver ese inconveniente los usuarios pueden solicitar un PIN de 4 dígitos. Este código generado al azar permite conectar a conductores son sus usuarios. "Ese PIN deberá ser ingresado por el conductor para poder empezar el viaje", afirma Frías.

Y otra herramienta de seguridad que se suma es la detección de paradas inesperadas durante el recorrido y la asistencia en pantalla. "Cuando analizamos la información durante investigaciones que hemos visto qué pasó durante todo el recorrido. Detectamos cambios en la ruta o paradas no previstas. Entonces nos planteamos por qué no detectar eso en el momento que sucede. Así surgió RideCheck. Cuando detecta anomalías dentro del viaje se va a activar una verificación donde le preguntamos al usuario si está todo bien. Se abrirá el centro de seguridad y desde allí podrá reportar accidentes o lo que esté pasando. Si el usuario no responde se va a activar una llamada automática para ver si se encuentra bien. El usuario deberá marcar uno, si es que no pasa nada. De todas maneras nosotros siempre recomendamos que llamen al 911 si sienten que están en peligro", afirma la ejecutiva de Uber.