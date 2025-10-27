Uber ofrece US$4000 a sus conductores de Nueva York y California: la condición para cobrarlos

Uber anunció que están comprometidos con la misión de que el 100% de sus vehículos no generarán emisiones para 2040. Para conseguirlo, una de las estrategias de la empresa de transporte consiste en regalarle un incentivo económico a todos los conductores que realicen un cambio específico en los autos que utilizan para trabajar.

El plan de incentivos económicos de Uber para que sus conductores compren autos eléctricos

El 22 de octubre de 2025, Uber publicó un comunicado de prensa en donde notificó el lanzamiento de un tipo de subvenciones llamadas “Go Electric” (volverse eléctrico, en español). El bono tiene un valor de US$4 mil y está destinado a conductores que cambien su auto a combustible por un vehículo eléctrico.

Los vehículos eléctricos se cargan al conectarlos en una fuente de energía, a diferencia de los autos tradicionales que tienen un motor de combustión interna (Unsplash/Eren Goldman)

La compañía detalló que el dinero será otorgado sin importar si el automóvil adquirido es nuevo o usado. Un requisito relevante es que el incentivo solo estará disponible para los conductores en la ciudad de Nueva York, California, Colorado y Massachusetts.

Uber agregó que ofrecerán otro bono de US$1 mil para todos los conductores de su plataforma que compren un auto eléctrico a través de TrueCar, una compañía que mayormente vende vehículos en línea. Todos los conductores del país, sin importar en qué estado laboran, podrán acceder a esta subvención.

En el mismo comunicado, Uber declaró que actualizarán una función que sus conductores de automóviles eléctricos les habían pedido desde hace tiempo.

Se trata de la expansión del sistema Battery-Aware Matching (BAM, por sus siglas), el cual le permite a los conductores ver únicamente los viajes que serían posibles de completar con la carga actual de su vehículo.

Los modelos de marcas como Kia, Hyundai, Ford, Nissan, Volkswagen y Mercedes-Benz ahora serán compatibles con la función de BAM en 25 países, como Estados Unidos, Canadá y otros territorios en Europa.

Uber Green cambia de nombre a Uber Electric

De acuerdo con Uber, más de 200 mil de sus conductores en todo el mundo trabajan con vehículos eléctricos. Esta cifra posiciona a la compañía como la plataforma que ofrece viajes eléctricos con mayor accesibilidad a nivel global.

Los clientes podrán aprovechar un descuento del 20% en su próximo viaje con Uber Electric (Unsplash/Paul Hanaoka)

Por esa razón, la empresa decidió cambiar el nombre de la opción de viaje Uber Green a Uber Electric. Se espera que con esta modificación los pasajeros estén al tanto de que, al elegir un conductor de Uber Electric, se transportarán a sus destinos sin producir emisiones contaminantes.

Uber compartió una oferta para celebrar con sus clientes estas iniciativas. Según el comunicado de prensa, las personas podrán utilizar el código GOELECTRIC20 para obtener un 20% de descuento en su próximo viaje con Uber Electric. La rebaja no podrá superar los US$8 y tendrá una validez de siete días.

Cuáles son las metas de Uber para no generar emisiones en 2040

En 2020, Uber anunció que se convertirá en una plataforma de movilidad que no genera emisiones para 2040. Tres años después, la empresa consiguió que el 100% de sus oficinas en Estados Unidos solo utilicen energía renovable.

La compañía desea que todos los envases utilizados en Uber Eats sean ecológicos y no fabricados con plásticos de un solo uso (Unsplash/Robert Anasch)

Como señaló su página oficial, la compañía tiene tres objetivos principales que esperan cumplir para finales de 2025:

El 100% de los viajes en Londres , Inglaterra y Ámsterdam , Países Bajos serán libres de emisiones .

de los viajes en , Inglaterra y , Países Bajos serán . El 50% del kilometraje recorrido en siete capitales en Europa se realizará con vehículos eléctricos .

recorrido en siete capitales en se realizará con . El 80% de los restaurantes ubicados en Europa y Asia del Pacífico utilizarán empaques reutilizables, reciclables o compostables para sus envíos a través de Uber Eats.

Para 2030, la compañía espera que el 100% de los viajes en Estados Unidos, Canadá y Europa no generen emisiones. También están enfocados en que todas las entregas en siete capitales europeas cumplan ese mismo parámetro.

Otra meta consiste en que todos los restaurantes del mundo que colaboran con Uber Eats opten por envases amigables con el medio ambiente.