Nintendo anunció que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se retrasó hasta 2023

Nintendo confirmó oficialmente que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se esperaba para ser lanzada en 2022, fue retrasada y no verá la luz hasta 2023. La noticia fue confirmada a través de un video difundido en las cuentas oficiales, en el que Eiji Aonuma, productor de la serie, dio la decepcionante novedad.

Desde su lanzamiento en 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es considerado como uno de los mejores juegos de mundo abierto de la historia. Por ese motivo y por el cariño y popularidad que ya tenía antes la saga de Zelda, se espera con muchas ansias por el lanzamiento de una nueva entrega.

El gran anuncio de una secuela se llevó a cabo en la E3 del 2019, que se realizó a mediados de junio. En aquel entonces, Nintendo prometió que el título, probablemente el más esperado de la Switch, llegaría sin una fecha de estreno establecida. Luego, en junio del 2021 se compartió un tráiler con un breve gameplay que prometía el lanzamiento para 2022.

Sin embargo, el nuevo video con la postergación llegó en las últimas horas. Allí, Eiji Aonuma habló de frente a la cámara y se hizo cargo de dar la noticia. “Previamente, anunciamos que saldría a la venta en 2022. Sin embargo, hemos decidido extender un poco la fase de desarrollo y posponer el lanzamiento a la primavera (del hemisferio norte) de 2023. Pedimos disculpas a quienes esperaban con ilusión que fuera este año″, comienza diciendo el productor en la grabación. De esta manera, se espera que salga a la venta en algún momento del segundo trimestre.

El video de Nintendo sobre el retraso de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Más allá de la mala noticia, Aonuma también comentó brevemente algunas características que tendrá el nuevo videojuego: “La aventura de la secuela se desarrollará no solo en tierra, como en la entrega anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, el mundo del juego va mucho más allá y contará con muchas más funciones, incluidos nuevos encuentros y nuevas mecánicas de juego”. Mientras el productor dice estas palabras, de fondo se observan imágenes del tráiler estrenado en 2021, pero con un nuevo fragmento.

“Para crear una experiencia completamente única, el equipo de desarrollo sigue trabajando con empeño en el juego, por lo que les pedimos un poco de paciencia”, finaliza Aonuma en el video que dura minuto y medio y que subió Nintendo a su cuenta de YouTube y al resto de sus redes.

Como antecedente esperanzador para los fanáticos, The Legend of Zelda: Breath of the Wild se presentó en 2013 y estaba esperado originalmente para ver la luz en 2015. Sin embargo, algunos retrasos obligaron a llevarlo hasta 2017 y a pesar de esto el juego se convirtió en uno de los más apreciados por los fanáticos. Aún se desconoce si la secuela llevará el mismo nombre o se optará por otro título. Aunque ya se sabe que se deberá esperar hasta el 2023, con el tiempo se irán develando nuevos detalles sobre la entrega.