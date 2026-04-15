Un arma, un manifiesto y una lista de personas para asesinar: quién atacó la mansión del dueño de ChatGPT

El sospechoso de atacar e intentar asesinar a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía dueña de ChatGPT, compareció ante un tribunal ayer. El joven de 20 años está acusado de intento de asesinato, incendio provocado y posesión de un artefacto explosivo, según detalló The San Francisco Standard.

La mansión de Sam Altman fue atacada dos veces el último fin de semana, primero con un cóctel molotov y luego con un tiroteo. El presunto sospechoso es Daniel Moreno-Gama, un joven de 20 años, originario de Texas, que cuenta con antecedentes de problemas de salud mental y, según declaró su abogado ante el tribunal, cometió el ataque mientras sufría una “crisis mental aguda”.

La defensora pública Diamond Ward afirmó que la acusación resultaba excesiva y la describió como un delito contra la propiedad en el que no se registraron heridos y solo se produjeron daños menores en una puerta. También detalló que el hombre es autista, no cuenta con antecedentes penales y trabaja medio tiempo en una pizzería, mientras estudia en un colegio comunitario.

La casa de Daniel Moreno-Gama en Spring, Texas, después que el FBI la allanara el lunes 13 de abril de 2026 (Jason Fochtman/Houston Chronicle vía AP) Jason Fochtman - Houston Chronicle

“Es injusto e inaceptable que el fiscal de distrito de San Francisco y el gobierno federal infundan miedo y exploten la enfermedad mental de un joven vulnerable, al convertir un caso de vandalismo en un caso de intento de asesinato con [la posibilidad de una cadena perpetua] para obtener el apoyo de un multimillonario”, alegó Ward.

Los padres del acusado también salieron en su defensa y explicaron que es “cariñoso” y “atento”, señalaron que nunca ha lastimado a nadie y que recientemente sufrió una crisis de salud mental.

La fiscal rechazó estos argumentos de la defensa y aseguró que su oficina no tenía razones para suponer que Moreno-Gama padeciera problemas de salud mental. Además, la fiscal de distrito Brooke Jenkins señaló: “Está muy claro que se trató de un ataque dirigido contra el Sr. Altman. Da igual si se trata de un multimillonario, un director ejecutivo o un ciudadano común de San Francisco. Independientemente de la condición social de la víctima, todos merecen justicia y seguridad”.

Moreno-Gama se mantuvo merodeando por San Francisco luego del atentado; se desplazaba con una pistola que fue hallada en el hotel en el que se hospedaba. Según informó el Houston Chronicle , el lunes el FBI allanó su casa en Spring, Texas. La denuncia penal presentada ante un tribunal federal, al momento de ser hallado por agentes del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD), aseguraba que Moreno-Gama portaba artefactos incendiarios, una garrafa de queroseno y un encendedor azul.

Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI Jose Luis Magana - FR159526 AP

También llevaba un manifiesto dividido en tres partes, en el que analizaba el supuesto riesgo de la IA para la humanidad y promovía el asesinato de directores ejecutivos de empresas del sector y de sus inversores, incluyendo una lista de nombres y direcciones presuntamente correspondientes a esos ejecutivos e inversores. La última parte del documento consistía en una carta dirigida a Altman, en la que sentenciaba: “Si por algún milagro sobrevivís, entonces tomaría esto como una señal divina para que te redimas”. Sus publicaciones en redes sociales también enfatizan su preocupación por el riesgo de que la IA provoque la extinción humana.

El acusado también era miembro de un grupo activista llamado PauseAI, alojado en la plataforma Discord; este promueve una pausa en el desarrollo de los sistemas de IA general más avanzados. Sin embargo, tras conocerse el ataque, el grupo se desvinculó de las acciones de Moreno-Gama, se encargó de expulsarlo del servidor y aseguró en un comunicado: “PauseAI existe porque creemos que todos merecen estar seguros, incluyendo a Sam Altman y sus seres queridos. La violencia contra cualquier persona es contraria a todo lo que defendemos”.

Este no fue el único incidente que tuvo lugar en la casa de Altman, ya que el domingo por la madrugada dos jóvenes dispararon contra su casa, desde un sedán Honda. Se trataba de Amanda Tom, de 25 años, y Muhamad Tarik Hussein, de 23, quienes fueron arrestados poco tiempo después por la policía. La fiscal está investigando si se trata de dos incidentes relacionados.