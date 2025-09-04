Se confirmó quiénes integrarán la Selección Argentina de Streamers en el Mundial de Fútbol de Streamers 2025. Es un torneo que se está disputando en Johor Bahru, Malasia, desde el 3 hasta el 7 de septiembre de 2025. Este reúne a creadores de contenido populares de plataformas como Twitch, Kick y YouTube. Participan ocho selecciones: Argentina, España, Colombia, México, Francia, Inglaterra, Chile y Malasia, el país anfitrión.

El formato es similar al fútbol 11, con partidos de 40 minutos divididos en dos tiempos de 20 minutos. De todos modos, lo nuevo de este evento es que se agregaron reglas innovadoras como un shootout inicial desde 22 metros para empezar el partido 1-0. Cada país puede inscribir hasta 20 creadores, incluyendo mujeres y exjugadores veteranos. Además, hay una tarjeta azul con expulsión inmediata y penal para faltas graves. También hay desafíos paralelos para desempates. Los cuatro mejores equipos pasan a semifinales de oro y los demás a las semifinales de plata.

El debut de la Argentina en el Mundial de Streamers 2025

Uno por uno: quiénes son los streamers de la Argentina que juegan el Mundial 2025

Según la cuenta oficial de Instagram de la Selección Argentina de Streamers, estos son los 24 jugadores que integran el equipo:

Luciano Matías Cedrola (@cedrolaa): el streamer de Kick especializado en contenido de fútbol cuenta con más de 240.000 seguidores. Ocupa el puesto de arquero, ya que se destacó en las redes por sus videos de atajadas.

Tadeo Torres (@tadeotorres_): es un defensor central que jugó profesionalmente en Patronato ―puesto que tiene en el equipo nacional― y luego se dedicó al streaming .

Nahu Senger (@nahusenger): es un creador de contenido y streamer argentino que se destaca en el contenido deportivo, especialmente relacionado con el fútbol. Juega como defensor en la Selección.

Straka (@nahueevazquez): es un exjugador profesional argentino de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) que ha tenido una gran trayectoria en los esports desde 2015 hasta su retiro en 2022. Tras su retiro competitivo, se ha dedicado al streaming en Twitch, donde sigue activo y apoyando a la comunidad de esports.

Santi Argibay (@santiargibay): es un streamer y creador de contenido activo en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Sus vídeos se enfocan en fútbol y comedia. Es mediocampista en la Selección Argentina de Streamers y pertenece al Pabellón 4.

Arioolo (@arioolo_): hace videos relacionados con el fútbol y la Liga de Streamers. Participa en competencias y eventos digitales vinculados al fútbol en la comunidad de streamers de Argentina. Se trata de uno de los delanteros del equipo nacional.

Franbar (@franbartucci): Franco Bartucci es un exfutbolista argentino que jugó en Estudiantes de La Plata y en el FC Barcelona durante su juventud, entrenando en el mismo predio donde se formó Lionel Messi. Actualmente, es un popular creador de contenido, principalmente en Twitch. El streamer ocupa el puesto de mediocampista en la Selección Argentina.

Blito (@pablitoran22): Pablo Basualdo tiene una fuerte presencia en redes sociales. En el equipo, su posición es la de defensor y pertenecer al grupo "La Esquina".

La Cobra (@lautarodelcampo): el popular streamer y youtuber es un referente de del streaming deportivo en Argentina. Estudió Licenciatura en Actividad Física y Deportes y es conocido por sus transmisiones en vivo donde analiza partidos, debates y reacciones relacionadas con el fútbol. Juega como mediocampista ofensivo en el Mundial de Streamers.

Markito (@markitonavajaa): es uno de los referentes más grandes de la comunidad streamer en Argentina. Es presidente del club virtual "La Crema Fútbol". En la Selección Argentina lleva la camiseta 10.

Momo (@gero.momo): Gerónimo Benavídes tiene millones de seguidores en múltiples plataformas y fue premiado como "Streamer del Año" en los Coscu Army Awards 2021. Además, fue elegido como la voz oficial de la Selección Argentina de fútbol durante el Mundial de Qatar 2022, pero fue vetado por la FIFA tras un incidente en el partido contra Países Bajos debido a sus críticas al árbitro y a la federación. Luego de anunciar su retiro del streaming a fines de 2026, se sumó a la Selección Argentina de Streamers.

Teico (@teicoo2): Mateo Leszkiewicz tiene experiencia en fútbol profesional, ya que jugó en clubes como Vélez, Camioneros y Barracas Central. Combina su carrera futbolística con el streaming , apoyado por una comunidad importante de seguidores. Su posición en el equipo es defensor.

Fran Tita (@tita.fran): el creador de reels y videos de TikTok cómicos originario de Villa María, Córdoba, comenzó su carrera en las inferiores del club Instituto, para luego dedicarse a ser influencer. Juega como mediocampista en la Selección Argentina de Streamers

Facundo Navajas (@facu_nvj): es un streamer argentino, barbero y ex futbolista juvenil de Boca Juniors y Chacarita Juniors. Actualmente, combina su pasión por la barbería con el streaming y tiene una importante comunidad en Twitch y redes sociales. En el Mundial de Streamers, ocupa el puesto de volante.

Franco Colavini (@fran_colavini): es jugador del equipo virtual Los Lobos FC y, además de su carrera como creador de contenido, se dedica profesionalmente a la instalación de car wrapping.

Nacho Castañares (@nachoo_cp): finalista de Gran Hermano 2022 y exfutbolista, ahora se dedica al streaming y hasta hizo la cobertura digital del Mundial de Clubes para Telefe. Su posición en el equipo es la de mediocampista.

Khea (@khea): este cantante destacado del trap se retiró de la música para dedicarse al streaming. Fue convocado a la Selección Argentina como delantero.

Franco Colagrossi (@arquerosinguantes): este streamer es conocido por su estilo característico de arquero al atajar sin usar guantes. Ha ganado popularidad gracias a su postura única en el arco y su participación en equipos como River Esports y la Kings League .

Nacho López (@ignalopez32): este deportista y creador de contenido se desempeña como defensor y volante, y tiene experiencia previa en clubes como Vélez y Estudiantes.

Benja Calero (@benjacalero01): es un streamer que participa activamente en eventos relacionados con el fútbol digital. Es dueño del DOU FC, un club virtual conformado por creadores de contenido y amigos cercanos.

Zeko (@federicocristalino): Federico Cristalino es uno de los streamers argentinos más destacados en la escena de Fortnite y gaming en Latinoamérica. Fue convocado a participar del Mundial de Streamers con la Albiceleste.

Massi Pomponio (@massipomponio): es un actor, creador de contenido y streamer argentino, conocido por ser zurdo y jugar como delantero. Ha tenido una carrera vinculada al fútbol en clubes como River Plate, Tigre y Barracas Central.

Pablo Nonis (@_pablononis): tiene una destacada presencia en plataformas de streaming como Kick y TikTok, con más de 900.000 seguidores. Se destaca por hacer trucos con la pelota y participar en partidos de streamers.

Coker (@c0ker_): la popularidad de Mathias Vasile radica en plataformas como Twitch y Kick. Es conocido por jugar tragamonedas en línea, además de ser aficionado al fútbol y al boxeo.

Cuándo son los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025

El debut de Argentina en este evento fue este miércoles 3 de septiembre a las 11 de la mañana. Logró una victoria 4-1 frente a Inglaterra, lo que posiciona al equipo entre los favoritos. También jugó contra Malasia, donde ganó 2-1 frente al equipo local.

Fixture de partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025 Instagram

Este jueves 4 de septiembre la Argentina se enfrenta a Chile a las 12 Si llega a ganar, sumaría puntos importantes en la fase de grupos para avanzar a las semifinales de oro, que es la etapa para pelear por el título de campeón.

En el torneo juegan todos los equipos contra todos y son los que más puntos tienen los que pasan a las semifinales de oro, mientras que los otros juegan en las de plata. A continuación, el fixture de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025:

Viernes 5 de septiembre a las 10:00 contra México

Viernes 5 de septiembre a las 13:00 contra Colombia

Sábado 6 de septiembre a las 11:00 contra Francia

Sábado 6 de septiembre a las 13:00 contra España

Cómo ver los partidos de la Selección Argentina en el Mundial de Streamers 2025

Los partidos del Mundial de streamers se transmiten en vivo por la plataforma Kick. Para ver los partidos de la Selección Argentina, se debe seguir este paso a paso: