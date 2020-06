El videojuego Valorant ya está disponible para PC, y no es muy exigente en hardware; la compañía quiere que se pueda usar en la mayor cantidad de equipos posible

Luego de una beta cerrada, el juego gratis Valorant se lanzó oficialmente para todos los usuarios de PC . La nueva apuesta de los creadores del League of Legends , Riot Games , ahora apunta a un juego de tiros, un acción en primera persona, con muchas similitudes al histórico Counter Strike pero sumándole habilidades, magia y poderes, como se puede ver en otros juegos como Overwatch, de Blizzard. Pero Valorant supo romper las barreras de juegos ya creados tomando lo mejor de sus antecesores y agregando pequeños detalles que la comunidad de juegos de PC encontró fascinante.

El éxito de Valorant durante la beta fue tal que alcanzó a millones de views en simultáneo en las plataformas de gaming, incluso con el juego solo disponible para periodistas, streamers y algunos miles de afortunados.

Valorant es un juego de acción en primera persona que requiere la aplicación de tácticas al estilo del Counter Strike

Valorant, con un diseño minimalista de trazos al estilo animación y no realista (muy emparentado con la estética de Fortnite ), enfrenta a equipos de 5 versus 5 en mapas cerrados, con un sistema de compras de armamento por rondas (similar al del Counter) junto con poderes específicos para cada personaje, y con la posibilidad de usar habilidades con "cooldown" diferentes con cada uno de ellos.

Pase de batalla para Valorant

Desde su comienzo, Valorant posee un sistema de Pase de Batalla , popularizado por Fortnite, donde se podrá comprar el acceso por temporada para adquirir desafíos y desbloqueables cosméticos para aplicar a los personajes y armas del juego. Esto no hace ninguna diferencia competitiva sobre los jugadores que opten por usarlo sin pagar.

Javier España , gerente de contenidos para Riot Games Latinoamérica, cuenta que el éxito del juego en la Argentina fue sorprendente: "fue sin duda uno de los países que estuvo muy al tanto de Valorant en América latina y uno de los países que nos mostró el mayor interés", y agrega: "creemos que Valorant cubre un nicho de mercado y entrega ciertas cosas que ningún otro FPS entrega, servidores cercanos, un anti cheat que te permite sentir que tus partidas son justas y un nivel de soporte y cercanía único".

Desde que comenzó la beta, jugadores y streamers mostraron partidas online que daban cuenta de la atractiva dinámica de juego; tanto, que antes de su lanzamiento varios equipos ya presentaron o dijeron que planean tener su escuadra competitiva del juego , como los argentinos Undead, Nocturns,Piantaos y el inminente anuncio de Malvinas Gaming. Pero en el campo de los eSports, Valorant no tiene por qué seguir los pasos de una liga organizada y lineal como tiene el League of Legends: "no hay ningún plan en carrera, o en mente. Lo que funcionó para LOL no tiene que funcionar ni ser igual para Valorant. Quizás en Valorant y en esta escena FPS ligas subvencionadas no es lo correcto, no es lo que sirve, no es lo que fomenta la comunidad. Asi que la única respuesta que podemos tener es que la comunidad misma organice torneos y nos cuente qué es lo que quiere", cuenta Javier.

Riot, que domina el mundo de los eSports con ligas globales de LOL, apuesta a un formato de videojuegos gratis desde hace años, y hoy lo valida con su shooter . Recientemente, los más exitosos juegos fuera de los pesos pesados de las consolas como Final Fantasy, Uncharted, Gears of War y similares, también decidieron optar por el modo de juegos gratuitos como lo hizo Fortnite , Call of Duty Warzone o Apex Legends . Este puede ser el camino de la industria en los años por venir: "No se si el modelo de pagar 60 dólares por un juego está muriendo. Hay juegos que van a seguir haciéndolo. Nosotros en particular en Riot no tenemos esa visión, creamos juegos que sentimos que van a durar por décadas. Estamos con Legends of Runeterra , con League of legends , con TFT , con Valorant y pensamos estar 10, 20 o 30 años más con cada uno de esos juegos, y para nosotros eso implica que el juego sea accesible y se monetiza a través de cosméticos (skins y objetos que se pueden comprar que no afectan la jugabilidad). Otras empresas quizás tienen otro modelo de negocio donde eso no le funcionaria".

¿Qué opinan los jugadores profesionales de otros juegos sobre Valorant?

Fabián "Warangelus" Llanos , jugador de League Of Legends para Isurus en la Copa continental LLA, charló también con LA NACION sobre la llegada de un nuevo peso pesado de los FPS: "es bueno que Riot se expanda a distinto tipos de juego", afirma el jugador profesional y agrega: "Estuve jugando muchísimo Valorant y soy muy fan de los shooters en general. Tiene muchas similitudes con CS:GO, pero no se juega de la misma manera, ya que las habilidades abren un mundo de posibilidades. También siento que los mapas no están tan bien diseñados todavía. Creo que los pro players de CS:GO que se pasaron a jugar Valorant cuentan con una ventaja muy importante, tener bases sólidas en los shooters que pueden trasladar a este nuevo juego"

En Valorant se juegan partidas de 5 contra 5, y triunfa el equipo que gane 13 rondas; un equipo debe plantar el Spike y otro desactivarlo

Por su parte Sebastián "Oddie" Niño , también jugador de la escuadra multicampeona argentina que disputó la última final de la LLA en México, comenta: "la llegada de Valorant me parece algo muy positivo, un juego que nadie se esperaba por parte de Riot Games. La verdad es que es muy divertido. Creo que sí tiene un parecido al Counter, pero es distinto por las mecánicas de las habilidades. Si aún pensara en el modo competitivo, Valorant sería el juego que escogería. Jugué con un par de pro-players del Counter y la verdad se sentía muy difícil ganarles. Creo que venir del CS les da una ventaja, pero no es algo imposible de superar".

En cuanto a los jugadores de Counter Strike, Ian "KissMyAug" Carruccio, de Malvinas Gaming, comenta: "Es un juego divertido y con buen potencial competitivo, sin embargo hasta no tener un futuro claro sobre los torneos es difícil verlo como una opción de reemplazo del CS:GO", y agrega: "viniendo del CS:GO es bastante "fácil" destacarse del resto, la curva de aprendizaje complicada tiene que ver con las nuevas habilidades y los mapas con respecto al CS:GO". En referencia una posible rivalidad entre el Counter y Valorant, Ian afirma: "me parece que gran cantidad de personas del CS:GO se sintieron un poco atacadas o amenazadas con la llegada de un juego tan parecido en algunos aspectos. No lo veo como una amenaza, tiene cosas buenas, pero otras cosas no son para el mismo público que juega CS:GO, además para muchas personas (me incluyo) a veces no se trata solo de si es más divertido, sino también el potencial económico y competitivo que puede traer".

Su compañero de equipo, Guido "Guidimon" Romano, afirma: "La llegada de Valorant estuvo muy buena, ya que el único shooter que se estaba jugando mucho era el CS:GO. Lo probé, muy buen juego, está bien optimizado y se ve muy bueno para competir. Si bien tiene muchas similitudes con CS:GO y CS1.6, obvio que el CS:GO no se deja nunca!"