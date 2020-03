Videojuegos para jugar en familia durante la cuarentena

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 02:31

Los videojuegos pueden ser no sólo una distracción para pasar el tiempo durante la cuarentena por el coronavirus y aprovechar nuestro tiempo libre de una manera divertida y desafiante, sino también una manera para comunicarnos y disfrutar tiempo con los más chicos de la casa.

Pero al igual que pasa con el cine y las series,no todos los juegos están pensados para jugar en familia y otros ni siquiera son recomendables para niños. Además de los clásicos como FIFA, PES y Super Mario, acá te dejamos una lista de videojuegos para disfrutar, aprender y jugar juntos en Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox y smartphones.

Just Dance

El Just Dance es sin dudas un videojuego ideal para disfrutar en el living de casa. Este juego de baile incluye canciones actuales en su version 2020 como así también un servicio de suscripción para descargar miles de temas más de todos los géneros, pero principalmente centrado en el Pop. Dependiendo de qué versión se juegue, se puede jugar con hasta cuatro participantes con variados niveles de dificultad. Aunque en Just Dance los puntos no son tan importantes, sino divertirse bailando, haciendo actividad física de la mano de los hits del momento.

PS4: 40 dólares

Xbox: $ 2000

Switch: $ 2000

Suscripción (no obligatoria): $ 151

Rocket League

El Rocket league es un extraño juego deportivo, similar al fútbol, pero que usa autos en vez de jugadores. El juego, que está disponible en consolas y PC, se puede jugar de manera online, de manera competitiva online y también con multiplayer local a pantalla dividida. ¿El objetivo? Hacer goles en un megaestadio manejando un auto por la cancha.

Gratis con Xbox Game Pass Ultimate

PC - Steam: $ 112

PS4: 20 dólares

Overcooked 2

Así como ayudar en la cocina de casa puede ser una labor en familia, atender los pedidos de los más caóticos restaurantes puede resultar una tarea frenética, pero muy divertida. De eso se trata Overcooked,que requiere la colaboración de todos los participantes.

Xbox One: 249 pesos

PS4: 14,49 dólares

Nintendo Switch: 24,99 dólares

Beach Buggy Racing

Carreras de autos con obstáculos, múltiples pistas, buena música y una espectacular batalla de todos contra todos para llegar primeros a la meta. Quienes hayan jugado al Mario Kart entenderán en seguida de qué se trata este muy divertido juego, que permite entre 4 y 6 jugadores en pantalla en simultáno, para que toda la familia juegue a los autitos chocadores.

PS4: 12 dólares (requiere PlayStation Network)

Xbox One: 99 pesos (requiere Xbox Live)

Nintendo Switch: 10 dólares

Minecraft

Este exitosísimo juego de creación con cubos es otro de los ideales para jugar en grupo y en familia. En Minecraft, que posee varios modos como uno de solo creación y otro de supervivencia, podremos jugar y crear nuestros mundos en conjunto y de manera compartida y lo bueno es que también es multiplataforma, por lo que se podrán usar consolas, smartphones, tablets y computadora al mismo tiempo.

Gratis con Xbox Game Pass xbox y PC

PS4: 20 dólares

Android: 7,50 dólares

Animal Crossing: New Horizons

El más reciente juego de Nintendo, exclusivo para la Switch, está batiendo récords de ventas en el mundo. Debemos crear una comunidad de amigos y animalitos vecinos donde tendremos que construir juntos casas, plantar flores, pescar peces, hasta atrapar centenas de bichos, todo aprendiendo a vivir compartiendo. Además de tener gráficos llamativos, toda la temática está rodeada por la no violencia y la dulzura que Nintendo sabe imponer en sus títulos. Para jugar en familia es ideal, ya que permite que todos los miembros de la casa tengan sus personajes que deberán convivir en la misma isla. Compartiendo recursos y hasta creando cosas en comunidad. Inclusive se puede jugar en tiempo real todos juntos cada uno con un joycon.

Exclusivo para Nintendo Switch. Se puede conseguir en sitios de venta online de juegos y en el Nintendo Store a $ 3500

Luigi´s Mansion 3

Si, es obvio que los juegos de Super Mario Bros son ideales para jugar en familia, pero para no caer en lo obvio y clásico, los afortunados en tener la Nintendo Switch puede probar el Luigi´s Mansion 3, la nueva obra maestra del universo Mario. Este juego, que permite jugar de manera multiplayer local, nos pone en la piel de Luigi que intentará rescatar a sus amigos atrapados por un fantasma en un hotel embrujado. Tanto el gameplay, como la dificultad y el ultra detallista diseño de los niveles llevan a que este juego sea ideal para los más chicos, con su inocente y dulce suspenso, como así también desafiante para los grandes.

En Nintendo Store de manera digital a: $ 3500

Fortnite: para no tan chicos

Sin dudas Fortnite y sus actualizaciones constantes son el foco de atención de milones de chicos al rededor del mundo, pero si bien está caricaturizado y las "muertes" son solo avatares y no personas dentro del mundo del juego, no se puede negar que el manejo de armas tiene un tono violento no recomendable para menores. Aclarado esto, para generar un tiempo compartido con los adolescentes fans, Fortnite permite el cross-Play (juego cruzado) entre Android, iOS, consolas y PC, por lo que se puede jugar en el mismo equipo todos juntos las partidas online de grupos.

Gratis para todas las plataformas