Videojuegos: los lanzamientos de febrero para PlayStation, Xbox, Switch y PC

Zombie Army 4, uno de los títulos multijugador online que llegan en febrero para Windows y consolas

Augusto Finocchiaro Preci SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020 • 15:58

Tras un comienzo de año apagado y sin grandes novedades por la expectativa generada por el anuncio y los lanzamientos que acompañarán a la nueva PlayStation 5 , estos son los videojuegos más esperados para la generación actual de consolas y PC en el mes de febrero

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

En este RPG táctico vamos a jugar por turnos en el fantástico mundo creado por Jim Henson y Frank Oz. Igual que en la película y la serie de marionetas de Netflix (que ya estrenó su primera temporada), vamos a trabajar en equipo con nuestros aliados, con todo lo que un RPG tiene que tener. Con 14 personajes jugables e incontables referencias de la película, vamos a meternos de lleno en este oscuro mundo de hadas. Disponible desde el 4 de febrero para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Zombie Army 4: Dead War

Los creadores del Sniper Elite 4 lanzan Zombie Army 4: Dead War, un shooter donde los nazis son zombies que debemos acribillar en plena guerra. Armas fantasiosas, enemigos escalofriantes y escenarios bélicos clásicos hacen que este juego por más simple que suene tenga muchas críticas positivas, no solo por parte de los fanáticos de la saga. Lo mas divertido: la campaña de hasta cuatro jugadores en línea. Disponible desde el 4 de febrero para PC, PS4 y Xbox One.

The Yakuza Remastered Collection

La saga Yakuza se remasteriza para la PlayStation con la posibilidad de jugarlos todos en PS4 y PS4 Pro a 1080p y 60 cuadros por segundo. Además se mejoraron los diálogos de los tres juegos incluídos (Yakuza 3, 4 y 5) que nos meten de lleno en el mundo de las mafias japonesas con una historia atrapante y desafiante. Exclusivo para PS4, estará disponible desde el 11 de febrero.

Darksiders Genesis

Luego de su lanzamiento en PC para diciembre, Darksiders Genesis trae algo que no nos tiene acostumbrado la saga. Ahora, convertido en un hack and slash, trae más de 10 horas de acción en este spin-off que tendrá nuevos personajes pero que también nos mostrará alguna que otra cara conocida.Con un lanzamiento previsto para el 14 de febrero para PS4, XBox One y Nintendo Switch.

Dreams

Uno de los últimos exclusivos de PlayStation para la cuarta generación llega para asegurar que los videojuegos son arte puro. En Dreams vamos a tener libertad total para crear prácticamente lo que se nos ocurra. Con un poco de Minecraft o Super Mario Maker, acá vamos a dejar aflorar nuestro perfil artístico para crear mundos en 3D con nuestro joystick o los mandos move como pinceles. Exclusivo para PS4, se podrá descargar desde el 14 de febrero.

Kingdom Hearts 3: Re Mind DLC

Para fines de enero en PS4 y fines de febrero en Xbox, vamos a tener por fin la expansión del juego que nos llevó nuevamente a recorrer los mundos de Disney de la mano de Square Enix. En esta expansión, para la cual se requiere el juego original, vamos a tener obviamente nuevas áreas para explorar, nuevos enemigos y nuevos personajes jugables. Si sos fanático de KH, no podes dejarlo pasar. Llegará a fines de enero en PS4, mientras que Xbox One ya tiene fecha de descarga: 25/02.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

En One Punch Man: A Hero nobody knows vamos a meternos en el mundo del animé con batallas tres vs tres con la posibilidad de usar a los personajes conocidos o bien de crear minuciosamente nuestro propio avatar esperando la llegada, siempre tarde, del héroe. Bandai Namco cumple como siempre con los mejores juegos del mundo del animé y esta nueva entrega con One Punch Man, éxito en todo el mundo, no podía faltar. Disponible el 25 de febrero para PC, PS4 y Xbox One.