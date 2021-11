Voto negativo: Twitter suma una función para calificar conversaciones que no son relevantes

Twitter comenzó a desplegar la función del voto negativo, un recurso más que tienen los usuarios para expresarse en las conversaciones más allá del icono del corazón. De esta forma, la compañía avanza sobre una serie de pruebas que había iniciado en junio pasado y ahora planea llegar a un público mayor.

El icono del voto negativo en su momento había sido confundido como un botón No me gusta, pero en su momento la compañía había aclarado la finalidad de esta nueva característica. “Entendemos que existen diferentes tipos de respuestas, algunas más relevantes que otras. Este no es un botón no me gusta”, aclaró Twitter en su momento, además de remarcar que este conteo es privado, disponible solo para el autor, a diferencia de los likes que registra el botón con forma de corazón.

En este caso, el botón de voto negativo o Reply downvotes, como lo denomina la compañía, busca mejorar la calidad de las conversaciones en la red social. “Este feedback permitirá priorizar los contenidos de calidad para todos los usuarios de Twitter”, agregó la compañía en un mensaje de introducción tras habilitar la función, en una captura publicada por la analista Jane Manchun Wong, especializada en reportes de nuevas funciones de servicios online.

Twitter is working on “Reply downvotes” introduction screen pic.twitter.com/FFvK3RUpHz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 24, 2021

Durante el despliegue de esta nueva función, los usuarios relacionaron su funcionamiento con el botón downvote de Reddit, una característica distintiva de dicha plataforma online. Si bien está identificado con un símbolo de una flecha que apunta hacia abajo, en las pruebas preliminares Twitter había utilizado el pulgar abajo, algo que todavía no está del todo definido.

Disponible en un público más grande, los votos negativos por el momento seguirán dentro del proceso de experimentación de la red social, pero en un público más grande. Además, esta es una característica que acaba de ser reconvertida por YouTube, que mantiene la función No me gusta, pero las métricas quedan ocultas para el autor de la publicación para evitar el acoso online.