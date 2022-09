Waze presenta fallas en sus servicios a nivel mundial y los usuarios manifestaron su desconcierto en las redes

La mañana de este martes, la aplicación social que proporciona información sobre el tránsito en tiempo real y navegación asistida por GPS, Waze, presentó fallas en sus servicios a nivel mundial. Los usuarios calificaron la situación como “una verdadera tragedia” y se mostraron “perdidos” y “desorientados” en las redes sociales.

Desde la madrugada, las redes sociales se inundaron de mensajes que exponían la inquietud de los usuarios del servicio, que se preguntaban si Waze había dejado de funcionar o se trataba de un fallo en sus celulares. Desde distintas partes del mundo, pero con la misma preocupación, los ciudadanos coincidieron: la aplicación presentó fallas a nivel mundial.

Los usuarios reportaron fallas en los servicios de Waze. Twitter: @esaudlg

La plataforma digital Downdetector, que alerta sobre el estado de los sitios web, informó hoy de que las quejas de los usuarios arrancaron minutos antes de las 7 de la mañana, y tuvo su pico de quejas a las 11 horas, con 44 informes recibidos. Así, el 88% reflejó que tuvo problemas con la conexión del servidor, mientras que el 12% restante señaló la aplicación.

El 88% de los usuarios apuntaron fallas en la conexión del servidor. downdetector

“El mapa en tiempo real me aparece en blanco” o “ni siquiera se me abre la aplicación” fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales. Otros admitieron que tenían miedo de salir a manejar sin el respaldo de la plataforma. “No anda Waze, así que tendré que confiar en mi instinto”, escribió @GeorgeBes7. “Es como mi voz de la consciencia, si me falta, tomo las peores decisiones de mi vida”, apuntó @JuanAngarita.

Por el momento, la plataforma no realizó ningún comunicado oficial acerca de las fallas en sus servicios ni argumentó los motivos. Mientras, la cuenta de Twitter de Comunidad Waze en la Argentina señaló: “El staff está al tanto del problema que no permite utilizar la app y trabajan para solucionarlo lo más rápido posible. Lamentamos los inconvenientes”.

Un Waze personalizado

La alternativa a Google Maps ganó popularidad entre los argentinos, que se guían cada vez más con los mapas que ofrece esta plataforma, debido al uso colaborativo que ofrece, con una comunidad que aporta datos el tiempo real sobre el estado del tránsito, choques o demoras.

Wize Argentina incorporó una voz porteña y otra, cordobesa. Twitter: @WizeArg

Sumado a sus opciones, ahora se incorporó una característica que permite personalizarlo aún más: una gran variedad de voces que elegir para que hagan de guía en los viajes. Las últimas adiciones son dos: Lucía, una voz femenina con acento porteño, y Cacho, una voz masculina con tonada cordobesa. Por supuesto, también se encuentra la opción de elegir voces de otros países, e incluso desde hace ya algunos años es posible grabar nuestra propia voz para usarla en la app de mapas.

La primera versión de la ahora famosa app fue publicada en 2009, gracias al esfuerzo de Uri Levine, Ehud Shabtai y Amir Shinar, que la crearon en Israel, frustrados por los mapas deficientes que tenían a mano y la ausencia de actualizaciones en tiempo real. La aplicación creció y sumó una comunidad enorme de usuarios en todo el mundo. Y fue en 2017 adquirida por Google, que con los años incorporó algunas de sus funciones a Google Maps.