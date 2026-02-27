Este 1° de marzo varios dispositivos dejarán de contar con WhatsApp. Se trata de modelos que ya se pueden considerar “viejos” porque no cumplen con los requisitos mínimos de actualización. Es por ello que es importante tener en cuenta esto para no quedarse sin acceso a la aplicación de mensajería instantánea de Meta.

Cabe aclarar que no se trata de una medida nueva en la aplicación. De manera periódica, se implementa un ajuste para que los sistemas operativos puedan soportar las actualizaciones. Estas responden a la necesidad de WhatsApp de optimizar la seguridad, el rendimiento y la capacidad de incorporar nuevas funcionalidades.

WhatsApp deja sin servicio a ciertos celulares que no pueden cumplir con ciertos requisitos Shutterstock - Shutterstock

WhatsApp 2026: la lista completa de celulares que se quedan sin la app este 1° de marzo

De acuerdo al sitio de soporte oficial de WhatsApp, la aplicación necesita el soporte de Android OS 5.0 y versiones posteriores. En el caso de iPhone, necesita el sistema operativo iOS 15.1 y versiones posteriores.

La mayoría de los dispositivos que se quedarán sin acceso a la app fueron lanzados hace más de una década. Por lo tanto, ya no reciben las actualizaciones de software necesarias por parte de sus fabricantes para adaptarse a las exigencias actuales de la aplicación. Esta incompatibilidad es el principal motivo del cese de soporte.

El listado de los celulares que se quean sin WhatsApp en marzo Shutterstock

A continuación, esta es la lista completa de los celulares que se quedan sin WhatsApp a partir del 1° de marzo:

Marca Modelos Afectados Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Grand Prime LG Optimus L5, Optimus L7, LG G2 Sony Xperia Z, Xperia Z1, Xperia E3 Apple iPhone X, iPhone 8 / 8 Plus, iPhone 7 / 7 Plus, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone SE (1.ª gen) y anteriores

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en ciertos celulares?

WhatsApp revisa cuáles son los dispositivos con software más antiguo y que tienen el menor número de usuarios para determinar si se admiten o no. Es una respuesta a la modernización constante de los smartphones.

Cuando un celular tiene un software obsoleto, no puede recibir las actualizaciones y mucho menos las nuevas funciones de la app. Otra consecuencia es que disminuye su rendimiento, ralentizándolo o produciendo fallas como apagones inesperados. Pero el mayor riesgo es una cuestión de seguridad porque el dispositivo queda expuesto a virus, malware y otro tipo de ataques que vulneran la privacidad de los datos que almacena.

Los motivos por los cuales algunos celulares se quedan sin WhatsApp Shutterstock - Shutterstock

Por estos motivos es que los dispositivos afectados no podrán abrir la aplicación, enviar o recibir mensajes. Esto se debe a que quedan fuera de servicio de una de las plataformas de mensajería más utilizadas del mundo.

Sin embargo, en su Centro de Ayuda, la aplicación especifica que “antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo”. De esa forma, se busca no dejar incomunicados a los usuarios. Cuando se recibe esta alerta, se debe actualizar el software para verificar si el equipo es antiguo. Se puede revisar directamente la versión del equipo en el apartado “Acerca del dispositivo” de Android o “Información” para iPhone.

Qué hacer si mi celular está en la lista

Ante este panorama, los usuarios cuyos teléfonos se encuentren en la lista de dispositivos afectados dispondrán de opciones para no perder el acceso a la aplicación.

La primera recomendación es verificar si es posible actualizar el sistema operativo del teléfono. En caso de que esto no sea viable, los usuarios deberán migrar sus chats y datos a un dispositivo más moderno o, alternativamente, adquirir un nuevo teléfono que sea compatible con los requisitos actuales de WhatsApp para continuar utilizando la aplicación sin interrupciones.

Cómo restaurar el historial de chats de WhatsApp en Android

Para evitar la potencial pérdida de información valiosa, WhatsApp enfatiza la importancia de realizar una copia de seguridad de todos los chats y archivos multimedia antes de la fecha límite establecida. Esto facilita enormemente la migración de la información a un nuevo dispositivo y así asegurar que el historial de conversaciones y contenido compartido se conserve íntegro al cambiar de teléfono. Esta acción preventiva es fundamental para los usuarios que deseen mantener su historial de conversaciones.