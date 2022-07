WhatsApp ampliará su opción de emojis para reaccionar a los mensajes: cuándo estarán disponibles

Este 11 de julio, Mark Zuckerberg anunció que las reacciones en WhatsApp se ampliarán para incluir un teclado de emojis completo. De esta forma, las personas ahora podrán usar cualquiera para reaccionar a un mensaje, lo que hace que las conversaciones sean mucho más divertidas y expresivas. El anuncio se dio precisamente en las vísperas del Día Mundial del Emoji (17 de julio).

En mayo de este año, la aplicación de mensajería incluyó esta alternativa para las conversaciones, de manera similar a como están disponibles en los chats de Messenger y solamente se podía elegir dentro de 6 alternativas:

Pulgar para arriba

Corazón

Carita que llora de risa

Carita de asombro

Carita triste

Las manos juntas en señal de rezo o agradecimiento

Sin embargo, ahora la compañía agregó un séptimo botón, con un signo +, que permite reaccionar con el emoji que más nos guste (por ejemplo, pulgar para abajo, carita pensativa, etcétera). Vale cualquiera de los 3600 disponibles y los que se vayan a sumar. Estará disponible tanto para teléfonos con Android y con iOS.

Para acceder a esta amplia gama de opciones, los usuarios deberán esperar que la actualización llegue a sus dispositivos o buscarla por medio de su tienda de Apps para que la aplicación llegue la última versión. El método para agregar nuevos emojis a las reacciones es muy sencillo.

En principio, hay que tener instalada la última versión de WhatsApp en el celular (y verificar si hay una versión nueva en la tienda de aplicaciones correspondiente). Al hacer una presión larga sobre un mensaje, se activa el menú que permite elegir entre los seis emojis predefinidos. Allí, se despliega un séptimo botón con un siglo + y aparecerá un cartel que ofrecerá acceso a los demás. Al seleccionar el que queremos, servirá de reacción en el chat.

Lo que no es posible, en la actualidad, es fijar nuestra elección. En línea con esto, cada vez que queramos usar un emoji diferente a los seis básicos, habrá que buscarlo. Lo positivo es que WhatsApp muestra primero los últimos que usamos. Por ahora, lamentablemente, no funciona en la versión Web o Desktop. Esto quiere decir que si bien se verán los nuevos emojis, aún no es posible ingresarlos, aunque no faltará mucho para que la compañía habilite esta herramienta sumamente prometedora.

Las reacciones llegaron a Whatsapp

La aplicación de mensajería aún evoluciona mediante sus actualizaciones, lo que le permite a los usuarios enviar con mayor espacio y facilidad mensajes de texto, mandar audios, hacer llamadas, videollamadas y enviar archivos. Asimismo, a la hora de expresarse de forma escrita, tiene como opción los populares emojis, es decir, íconos animados que se utilizan para expresar una idea, emoción o sentimiento.

Sin tener en cuenta las reacciones, ya cuenta con más de 3000 que aparecen a disposición y poco a poco se suman más a la gama. El uso que le da cada uno es diferente y, si bien pueden variar su color y género, su concepto está bien definido.