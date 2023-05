WhatsApp dejará compartir pantalla en las videollamadas: cómo podrás hacerlo

escuchar

WhatsApp es una de las aplicaciones que tienen procesos de actualización más frecuentes y es que debido a la enorme cantidad de usuarios que los utilizan, las demandas también cambian constantemente.

Dentro de las actualizaciones, muchas tienen que ver con las videollamadas, gracias a que este es un recurso que se está utilizando constantemente dentro de WhatsApp.

WhatsApp es una de las aplicaciones que tienen procesos de actualización más frecuentes

De acuerdo con WaBetaInfo, un portal que se dedica a hablar de las filtraciones de WhatsApp, esta modificación estará disponible para los usuarios que tengan la versión beta 2.23.11.19.

En las imágenes filtradas se ve un nuevo ícono en el que se daría a los usuarios la opción de compartir pantalla. Vale resaltar que esta es una opción que plataformas de videoconferencia como Meet ya tienen disponible.

Se daría a los usuarios la opción de compartir pantalla Wabetainfo

“Se le pedirá que comparta su pantalla si toca el nuevo ícono ubicado en la vista de control de llamadas. Cuando decida compartir su pantalla, todo lo que se muestre en su pantalla se grabará y compartirá con el destinatario”, explica el sitio mencionado.

“Tenga en cuenta que es posible que esta función no esté disponible en versiones anteriores de Android. A su vez, compartir la pantalla puede no funcionar en llamadas de grupos grandes y el destinatario no pueda obtener el contenido de su pantalla en caso de que esté usando una versión desactualizada de WhatsApp”, agregan.

El Tiempo (Colombia)