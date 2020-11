WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos Android y iPhone en 2021

Para el próximo año WhatsApp solo funcionará en aquellos teléfonos que utilicen iOS 9 o Android 4.0.3 como mínimo

Con cada cambio de año el servicio de mensajería instantánea WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos Android y iPhone debido a las actualizaciones de seguridad y los diversos cambios y mejoras que suelen incorporar en las diferentes aplicaciones para los dispositivos de Google y Apple. Por este motivo, la compañía anunció los requisitos mínimos que exige el chat para que funcione en 2021.

En el caso de Android es muy simple: para usar WhatsApp se debe contar con un smartphone con una versión 4.0.3 o posterior del sistema operativo. Por su parte, para los usuarios de Apple, WhatsApp exige que los teléfonos cuenten al menos con iOS 9 como versión de sistema operativo. Estos serán los teléfonos de Apple que sí podrán usar con WhatsApp en 2021:

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6 Plus

Todos los modelos de iPhone con versiones posteriores de iOS 9

Al margen de los teléfonos iPhone y Android, en 2021 WhatsApp solo será compatible en los celulares con sistema operativo KaiOS 2.5.1 o posterior, incluidos los dispositivos JioPhone y JioPhone 2.

En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp

En 2021 WhatsApp dejará de funcionar en el iPhone 4

WhatsApp dejará de funcionar en el iPhone 4, ya que no puede actualizarse a iOS 9, el requisito mínimo que exige el chat móvil. Respecto a los teléfonos Android, los modelos Samsung Galaxy S2, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black y HTC Desire no podrán ser utilizados por el chat móvil, ya que cuentan con una versión de Android no compatible, anterior a la versión 4.0.3.