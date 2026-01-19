Violento asalto en Quilmes: cuatro jóvenes le robaron el auto a dos mujeres en 30 segundos
El episodio ocurrió en la intersección de Don Bosco y Chacabuco, en la localidad bonaerense de Bernal; los delincuentes siguen prófugos
- 2 minutos de lectura'
Con violencia y en solo 30 segundos, un grupo de cuatro jóvenes le robó el auto a dos mujeres en el partido bonaerense de Quilmes. Para alejar a una de ellas del vehículo, uno de los delincuentes la tomó del pelo y la arrojó al piso. Toda la secuencia quedó grabada en una de las cámaras de seguridad privada.
El episodio ocurrió el viernes apenas pasadas las 19.30 en la intersección de las calles Don Bosco y Chacabuco, en Bernal. Según se observa en las imágenes, una banda compuesta por cuatro integrantes sorprendió por detrás a las víctimas, que aún no habían ingresado al automóvil. al automóvil.
Rápidamente, uno de los asaltantes le robó sus pertenencias a una de las mujeres y se la entregó a uno de sus cómplices. Al mismo tiempo, otro de los cuatro del grupo se acercó por la espalda a la otra víctima, la tomó primero de la cartera y luego de su pelo para finalmente arrojarla brutalmente al piso de la vereda.
Entre el bullicio, se escucha que una de ellas grita “¡llama a la policía!“ mientras ingresa a un domicilio situado a metros del robo. En tanto, la banda apuró al cuarto integrante para que entre al auto de marca Volkswagen: ”¡Dale, subí!“. Desde el momento en que llegaron hasta que dejaron la escena apenas pasaron 33 segundos.
Luego del llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 2° de Bernal y se dispuso un operativo con rastrillajes y relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con los criminales, quienes de momento continúan prófugos.
Otras noticias de Robo
Increíble. Dijo que era vidente y le hizo una predicción a una mujer, pero lo que pasó después descolocó a todos
Santiago. Una pareja de jóvenes que llegó a un cementerio para tener relaciones sexuales, fue asaltada por tres ladrones
Santa Fe. Quiso robar un mayorista, quedó atrapado en el alambre de púa y amenazó con suicidarse cuando la policía lo rescató
- 1
Búsqueda desesperada de la hermana de Marcos Acuña en Neuquén
- 2
Hallan muerta a una mujer que buscaban desde el martes y analizan si fue un homicidio o un suicidio
- 3
Discutió con un colectivero y fue a buscarlo, pero se confundió y le pegó a otro chofer
- 4
La Plata: discutió con su pareja, él se fue en bicicleta y ella lo atropelló