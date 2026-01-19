Violento asalto en Quilmes: cuatro jóvenes le robaron el auto a dos mujeres en 30 segundos

Con violencia y en solo 30 segundos, un grupo de cuatro jóvenes le robó el auto a dos mujeres en el partido bonaerense de Quilmes. Para alejar a una de ellas del vehículo, uno de los delincuentes la tomó del pelo y la arrojó al piso. Toda la secuencia quedó grabada en una de las cámaras de seguridad privada.

El episodio ocurrió el viernes apenas pasadas las 19.30 en la intersección de las calles Don Bosco y Chacabuco, en Bernal. Según se observa en las imágenes, una banda compuesta por cuatro integrantes sorprendió por detrás a las víctimas, que aún no habían ingresado al automóvil. al automóvil.

Rápidamente, uno de los asaltantes le robó sus pertenencias a una de las mujeres y se la entregó a uno de sus cómplices. Al mismo tiempo, otro de los cuatro del grupo se acercó por la espalda a la otra víctima, la tomó primero de la cartera y luego de su pelo para finalmente arrojarla brutalmente al piso de la vereda.

Así fue el violento robo llevado a cabo por cuatro jóvenes

Entre el bullicio, se escucha que una de ellas grita “¡llama a la policía!“ mientras ingresa a un domicilio situado a metros del robo. En tanto, la banda apuró al cuarto integrante para que entre al auto de marca Volkswagen: ”¡Dale, subí!“. Desde el momento en que llegaron hasta que dejaron la escena apenas pasaron 33 segundos.

Luego del llamado al 911, intervino personal de la Comisaría 2° de Bernal y se dispuso un operativo con rastrillajes y relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con los criminales, quienes de momento continúan prófugos.