Alertan una estafa vinculada al TelePASE por robos de datos personales y bancarios

En el último tiempo, usuarios de TelePASE empezaron a alertar ante una estafa que encendió las alarmas entre todos los adheridos al sistema de pago electrónico de los peajes.

Con su uso cada vez más extendido en el país a raíz de la expansión del sistema Free-Flow (implica la no detención en las cabinas de peaje y que el cobro se haga online en relación al número del dispositivo), se amplía la cartera de usuarios y, por ende, la propensión a estafas.

En concreto, últimamente se extendió una nueva modalidad que comenzó de manera silenciosa. Las primeras señales aparecieron en los resúmenes de tarjetas. Algunos usuarios comenzaron a advertir consumos en peajes ubicados en zonas por las que nunca habían transitado, una situación que rápidamente derivó en denuncias y consultas. Detrás de estos movimientos, la principal hipótesis apunta a la captura fraudulenta de datos personales a través de canales falsos que simulan ser oficiales.

Esta modalidad es definida como “Phishing”, donde se realiza un clonado de página web con suplantación de identidad, según le explicó a LA NACION, el especialista en Ciberseguridad, Leonardo Gianzone.

Algunos usuarios comenzaron a advertir consumos en peajes ubicados en zonas por las que nunca habían transitado

El mecanismo es preciso, donde los estafadores replican páginas o aplicaciones con estética similar a las originales para interceptar información sensible. Al usuario le llega un mail con el aviso de una deuda en el sistema de peajes (con una estética similar a las comunicaciones oficiales), solicitándole el pago inmediato.

Una vez que se ingresa al link de la comunicación fraudulenta, este dirige el tráfico hacia un sitio en el que se solicita el pago. Es en esta etapa donde se realiza el robo de datos. Una vez obtenida la información de la tarjeta, se realizan cargos de bajo monto pero de manera reiterada, lo que muchas veces dificulta su detección inmediata.

“Cuanto más digitalizamos servicios esenciales, más ampliamos la superficie de ataque para el delito”, agregó Gianzone. En esa línea el especialista observa con preocupación cómo estos incidentes reflejan una brecha persistente entre el desarrollo tecnológico y una cultura de protección digital.

Una vez obtenida la información de la tarjeta, se realizan cargos de bajo monto pero de manera reiterada Hernán Zenteno - La Nación

Frente a este escenario, desde Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) le compartieron a este medio una serie de recomendaciones clave para evitar caer en este tipo de engaños. En un primer momento aclaran que “nunca solicitarán datos sensibles por teléfono, WhatsApp o enlaces externos y que si alguien pide claves o números de tarjeta, se trata de una estafa”.

En esa línea, avisaron que la única aplicación oficial es TelePASE y que no se debe descargar ninguna otra app vinculada al servicio. A su vez, todos los trámites deben realizarse exclusivamente a través del sitio oficial telepase.com.ar.

Otra recomendación clave es chequear que las cuentas en redes sociales tengan tilde azul. Ante perfiles sin verificación, recomiendan bloquearlos. Para consultas o reclamos, se deben utilizar únicamente los formularios oficiales disponibles en ausa.com.ar.

La única aplicación oficial es TelePASE y no se debe descargar ninguna otra app vinculada al servicio Hernán Zenteno - La Nación

El crecimiento de estos fraudes obliga a extremar las precauciones en un sistema que, hasta ahora, se había consolidado como sinónimo de agilidad. La clave, advierten, es operar siempre dentro de los canales oficiales y desconfiar de cualquier solicitud fuera de ellos.

Por qué tienen éxito este tipo de fraudes

El especialista en Ciberseguridad argumentó que en este tipo de fraudes convergen al menos tres factores críticos. En primer lugar, la exposición de datos. “El cibercrimen opera hoy como una economía organizada que explota la fragmentación de datos desde diferentes funetes”, remarcó.

En segundo lugar, la confianza del usuario. “Los ciberdelincuentes ya no necesitan vulnerar sistemas complejos si pueden suplantar identidades confiables”, explicó. Un mensaje que aparenta provenir de una concesionaria o de un sistema de peajes tiene una eficacia notable porque se apoya en la legitimidad institucional. En estos casos, el ataque no es solo tecnológico, sino también psicológico.

El especialista explicó que en estos casos el ataque no es solo tecnológico, sino también psicológico SHUTTERSTOCK - Shutterstock

En tercer lugar, la falta de cultura de ciberseguridad. A pesar de los avances en concientización, persiste una brecha significativa en la capacidad de las personas para identificar riesgos digitales cotidianos. El phishing, los enlaces fraudulentos y las solicitudes de actualización de datos siguen siendo altamente efectivos porque apelan a la urgencia y a la rutina.

Finalmente, Gianzone analizó que la protección de datos personales en la Argentina — regulada por la Ley 25.326— “necesita una actualización acorde a los desafíos actuales”. En esa línea explicó que “es fundamental fortalecer las capacidades de prevención y respuesta, promoviendo la creación y articulación de equipos de respuesta a incidentes (CSIRT) y desarrollando políticas públicas sostenidas de educación digital”.