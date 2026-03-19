Una automotriz china pidió 50.000 unidades para vender en la Argentina

La planta brasileña de BYD (Build Your Dreams) en Camaçari, situada ​en el noreste del estado de Bahía y que antes pertenecía a Ford, recibió pedidos de exportación ​por un total de 100.000 vehículos para Argentina y ‌México, según declaró ​Stella Li, directora de BYD Americas, en un ⁠evento en Río de Janeiro, recopiló Reuters.

En el marco de la expansión de las operaciones de la compañía en Latinoamérica, los pedidos comprenden ​50.000 vehículos para la Argentina y 50.000 para México. La planta tiene una capacidad de producción anual para 150.000 unidades, pero desde la empresa china cuenta con planes para elevarla hasta las 600.000.

Actualmente, en este centro industrial se fabrican los modelos Dolphin Mini (citycar), ​Song Pro (SUV) y King (sedán). Los dos primeros ya se comercializan en nuestro país.

Uno de los modelos que fabrica BYD en Brasil es el Dolphin Mini

La marca china vendió alrededor de 113.000 autos ​en Brasil el año pasado, lo que lo convierte en el mayor ‌mercado ⁠de la compañía fuera de China, según la asociación de concesionarios de Fenabrave.

En la Argentina, BYD lleva patentadas apenas 1728 unidades en lo que va del año, un 1,7% de todo el mercado. Sin embargo, lidera cómodamente el segmento de eléctricos con 822 unidades, un 75,6% de market share.

En la Argentina, BYD lleva patentadas apenas 1728 unidades en lo que va del año, un 1,7% de todo el mercado Victor R. Caivano - AP

A pesar de que la automotriz aún cuenta con una porción muy baja de participación, su crecimiento fue exponencial. En enero creció en patentamientos un 292,7% respecto a diciembre y los pocos meses que cayó su volumen lo hizo cerca de la línea del 11%.

La marca llamó la atención a comienzos de año, cuando ingresó en su propio barco unas 5841 unidades al país. La particularidad es el uso de un propio buque, cuando normalmente las automotrices tercerizan el servicio junto a otros competidoras. El BYD Changzhoues del tipo Ro-Ro (roll on–roll off), diseñado específicamente para el traslado de vehículos.

El BYD Changzhoues en el que la compañía trajo 5841 autos a la Argentina Victor R. Caivano - AP

Su ingreso encontró justificación en el cupo de electrificados dispuesto por el Gobierno, que permite ingresar hasta 50.000 unidades anuales sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan determinadas condiciones técnicas y comerciales.

Este arancel se le impone a todos los vehículos que provienen por fuera de países del Mercosur o de México, producto del Acuerdo de Complementación Económica N° 14 (ACE 14) entre Argentina y Brasil para el sector automotor. Como los modelos presentes nuestro mercado de BYD provienen desde China, solo el cupo de electrificados les permite evitar pagar el arancel.

El BYD Song Pro es otro de los modelos que se fabrica en el país vecino

Con el comienzo de fabricación del gigante chino en Brasil, el panorama local cambia, ya que no se verá condicionado por la cantidad de unidades que se le asignan en el cupo y podrá traer unidades sin arancel provenientes de su planta de Camaçari.

Para que estos vehículos puedan ingresar a nuestro territorio sin pagar el arancel, deben cumplir con el Índice de Contenido Regional (ICR) para autopartes vigente en el mismo convenio.

BYD Song Pro al final de la línea de producción en la fábrica

En el mismo evento, la compañía anunció que construirá un centro de investigación en ​Río de Janeiro ​con una ⁠inversión de US$56,4 millones. Se espera que se comience este año con la construcción y concluya en 2028.

El centro incluirá infraestructura ​para ⁠poder probar la velocidad, la potencia, la resistencia y el rendimiento de los vehículos en territorio sudamericano y adaptar sus tecnologías al mismo.