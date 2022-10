Ataque de quemacoches: qué te cubre el seguro si tu auto se prende fuego

La noche del 10 de octubre despetó a los vecinos del barrio porteño de Palermo con olor a quemado y un llamado a la Policía. Al llegar a la zona, las autoridades advirtieron que siete contenedores y cinco autos habían sido prendidos fuego. Por el hecho, detuvieron a un joven de 24 años que llevaba consigo un encendedor y un bidón de combustible y los Bomberos trabajaron arduamente para extinguir los focos.

Uno de ellos tuvo lugar en Luis María Campos 200; allí, quedaron destruidos un Volkswagen T-Cross y dos Peugeot 206. A metros del lugar, más precisamente en el cruce entre Ravignani y Santa Fe, otro incendio afectó a un Ford Fiesta y a un par de cuadras, en Arce 600, un Ford Ka también se vio afectado por las llamas. Afortunadamente, no se lamentaron víctimas fatales por lo que los próximos pasos serán la investigación del hecho -a cargo de la Fiscalía de Flagrancia Norte- y el reclamo a la compañía de seguros por parte de los damnificados.

Ahora bien, una duda que surge al respecto es qué tipo de póliza cubre estos incidentes y cómo responden las empresas aseguradoras ante situaciones similares. En primer lugar, hay que tener en cuenta que las pólizas no cubren actos de vandalismo, acorde a lo comentado por Juan Ignacio Perucchi, gerente general de Libra Seguros a LA NACION, por lo que habría que descartar cualquier tipo de cobro en caso de que eso ocurriera.

Así quedaron los autos incendiados en Luis María Campos al 200 en el barrio de Palermo Ricardo Pristupluk

No obstante, lo sucedido en Palermo no está catalogado como vandalismo, por lo que los damnificados sí tienen derecho a reclamar ante el seguro los daños producidos. En ese caso, sintetizó Mariano Sidoti, Chief Claims Officer de Zurich Argentina, “la mayoría de los casos tienden a terminar con la determinación de las pérdidas totales”. “Muchas veces, los propios asegurados solicitan sean determinadas ya que, al final del día, las reparaciones suelen ser antieconómicas”, completó. Esto quiere decir que, en términos generales, se incurre a la declaración de inutilidad del vehículo, que tiene como consecuencia el cobro total de la póliza estipulada -que depende de cada cobertura, vehículo y caso en particular.

¿Qué tiene que ocurrir para que se pueda declarar la destrucción total? Que el costo de reparación del vehículo sea del 80% -o más- del valor asegurado, explicaron desde seguros SURA. “En los incidentes donde se considera el incendio total, existen diferentes metodologías de indemnización teniendo en cuenta las cláusulas que el cliente tenga contratadas. Para mencionar algunas alternativas, podría ser indemnizado por el valor del vehículo al momento del siniestro teniendo como tope el monto de la suma asegurada o la reposición de un vehículo de similares características”, amplió Yamila Alonso, diseñadora de porfolio movilidad de la aseguradora.

Los incendios, explicaron desde Libra, suelen estar contemplados en todas las pólizas que superen la cobertura básica.

