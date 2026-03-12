BMW bajó el precio de sus autos: cuál es el modelo que está US$30.000 más barato

Las novedades en torno a los precios de los autos no se detienen. Luego de que el Congreso aprobara, en la última semana de febrero, la eliminación del impuesto interno, medida que entrará en vigencia en abril, varias automotrices cuyos modelos estaban alcanzados por este tributo comenzaron a difundir las nuevas listas de precios con rebajas significativas.

En ese contexto, BMW Group Argentina publicó su nueva lista oficial para abril, que muestra reducciones promedio del 10% en los modelos que estaban afectados por el impuesto.

Ahora bien, en términos nominales, la mayor reducción se observó en los modelos más exclusivos de la marca. En particular, el BMW M5, la BMW X6 M Competition y la BMW X7 M50i registraron bajas de US$30.000 en sus precios de lista. Y, si se analiza el ajuste en términos porcentuales, la mayor reducción se dio en la BMW X4 en versión xDrive30i, cuyo precio se redujo 19%.

El BMW M5 fue uno de los que más bajó su precio Fabian Kirchbauer

Sin embargo, las rebajas no se limitaron únicamente a los modelos alcanzados por ese tributo, sino que hubo tres vehículos que redujeron su precio pese a no estar afectados por el impuesto interno, entre ellos el BMW 118 en versión Advantage (-2%) el BMW Serie 3 en su variante 320i (-1%) y el BMW X1 sDrive18i xLine (-1,5%).

En el caso de MINI, la automotriz informó que el único modelo que redujo su precio fue el MINI Aceman SE, con una baja del 10%, equivalente a unos US$7000.

MINI Aceman SE Bernhard Filser

En lo que respecta a marzo, según pudo averiguar LA NACION, cada concesionario evaluará su propia estrategia comercial —ya sea de venta o de preventa— ante un posible parate en las ventas, ya que los descuentos recién entrarán en vigencia a partir del 1 de abril.

Lista de precios de abril de BMW Group Argentina

BMW

BMW 118 Advantage: US$47.900

US$47.900 BMW 118 SportLine: US$55.900

US$55.900 BMW M135 xDrive MPerformance: US$71.900

US$71.900 BMW 220i Coupé Advantage: US$59.900

US$59.900 BMW M240i xDrive Coupé MPerformance: US$83.500

US$83.500 BMW 320i Sedán LCI SportLine: US$61.400

US$61.400 BMW 330i Sedán LCI MSport: US$73.900

US$73.900 BMW M340i xDrive Sedán LCI MPerformance: US$87.900

US$87.900 BMW 430i Coupé MSport: US$74.900

US$74.900 BMW 550e xDrive MSportPro: US$139.900

US$139.900 BMW 760i xDrive MSportPro: US$227.900

US$227.900 BMW Z4 sDrive30i MSport: US$106.900

US$106.900 BMW X1 xDrive20d Efficient: US$44.900

US$44.900 BMW X1 sDrive18i BlackEdition: US$54.900

US$54.900 BMW X1 sDrive18i xLine: US$61.900

US$61.900 BMW X1 xDrive20i xLine: US$71.900

US$71.900 BMW X1 xDrive25e xLine: US$79.900

US$79.900 BMW X2 xDrive20i MSport: US$74.900

US$74.900 BMW iX2 xDrive30 MSport: US$87.900

US$87.900 BMW X3 20 xDrive xLine: US$82.900

US$82.900 BMW X3 30 xDrive MSport: US$97.900

US$97.900 BMW X3 M50 xDrive MPerformance: US$125.900

US$125.900 BMW X4 xDrive30i LCI MSport: US$86.100

US$86.100 BMW X5 xDrive40i LCI MSportPro: US$159.900

US$159.900 BMW X6 xDrive40i LCI MSportPro: US$169.900

US$169.900 BMW X7 M60i xDrive MPerformance: US$229.900

US$229.900 BMW M2: US$127.900

US$127.900 BMW M5: US$199.900

US$199.900 BMW X6 M Competition: US$234.900

El BMW M2 a partir de abril costará US$127.900

MINI

MINI Cooper C Classic 3 puertas: US$43.900

US$43.900 MINI Cooper S Classic Confort 3 puertas: US$50.900

US$50.900 MINI JCW 3 puertas: US$57.900

US$57.900 MINI Cooper C Classic 5 puertas: US$44.900

US$44.900 MINI Cooper S Classic Confort 5 puertas: US$52.900

US$52.900 MINI Cooper Cabrio S Classic Confort: US$59.900

US$59.900 MINI Aceman SE Favoured: US$62.990

US$62.990 MINI Countryman D Essential: US$43.500

US$43.500 MINI Countryman C Classic: US$54.900

US$54.900 MINI Countryman S ALL4 Classic Confort: US$59.900

US$59.900 MINI Countryman S ALL4 Favoured: US$65.900