BMW bajó el precio de sus autos: cuál es el modelo que está US$30.000 más barato

BMW Group Argentina difundió su nueva lista de precios, con descuentos promedio del 19%; entrarán en vigencia a partir de abril
Las novedades en torno a los precios de los autos no se detienen. Luego de que el Congreso aprobara, en la última semana de febrero, la eliminación del impuesto interno, medida que entrará en vigencia en abril, varias automotrices cuyos modelos estaban alcanzados por este tributo comenzaron a difundir las nuevas listas de precios con rebajas significativas.
En ese contexto, BMW Group Argentina publicó su nueva lista oficial para abril, que muestra reducciones promedio del 10% en los modelos que estaban afectados por el impuesto.
Ahora bien, en términos nominales, la mayor reducción se observó en los modelos más exclusivos de la marca. En particular, el BMW M5, la BMW X6 M Competition y la BMW X7 M50i registraron bajas de US$30.000 en sus precios de lista. Y, si se analiza el ajuste en términos porcentuales, la mayor reducción se dio en la BMW X4 en versión xDrive30i, cuyo precio se redujo 19%.
Sin embargo, las rebajas no se limitaron únicamente a los modelos alcanzados por ese tributo, sino que hubo tres vehículos que redujeron su precio pese a no estar afectados por el impuesto interno, entre ellos el BMW 118 en versión Advantage (-2%) el BMW Serie 3 en su variante 320i (-1%) y el BMW X1 sDrive18i xLine (-1,5%).
En el caso de MINI, la automotriz informó que el único modelo que redujo su precio fue el MINI Aceman SE, con una baja del 10%, equivalente a unos US$7000.
En lo que respecta a marzo, según pudo averiguar LA NACION, cada concesionario evaluará su propia estrategia comercial —ya sea de venta o de preventa— ante un posible parate en las ventas, ya que los descuentos recién entrarán en vigencia a partir del 1 de abril.
Lista de precios de abril de BMW Group Argentina
BMW
- BMW 118 Advantage: US$47.900
- BMW 118 SportLine: US$55.900
- BMW M135 xDrive MPerformance: US$71.900
- BMW 220i Coupé Advantage: US$59.900
- BMW M240i xDrive Coupé MPerformance: US$83.500
- BMW 320i Sedán LCI SportLine: US$61.400
- BMW 330i Sedán LCI MSport: US$73.900
- BMW M340i xDrive Sedán LCI MPerformance: US$87.900
- BMW 430i Coupé MSport: US$74.900
- BMW 550e xDrive MSportPro: US$139.900
- BMW 760i xDrive MSportPro: US$227.900
- BMW Z4 sDrive30i MSport: US$106.900
- BMW X1 xDrive20d Efficient: US$44.900
- BMW X1 sDrive18i BlackEdition: US$54.900
- BMW X1 sDrive18i xLine: US$61.900
- BMW X1 xDrive20i xLine: US$71.900
- BMW X1 xDrive25e xLine: US$79.900
- BMW X2 xDrive20i MSport: US$74.900
- BMW iX2 xDrive30 MSport: US$87.900
- BMW X3 20 xDrive xLine: US$82.900
- BMW X3 30 xDrive MSport: US$97.900
- BMW X3 M50 xDrive MPerformance: US$125.900
- BMW X4 xDrive30i LCI MSport: US$86.100
- BMW X5 xDrive40i LCI MSportPro: US$159.900
- BMW X6 xDrive40i LCI MSportPro: US$169.900
- BMW X7 M60i xDrive MPerformance: US$229.900
- BMW M2: US$127.900
- BMW M5: US$199.900
- BMW X6 M Competition: US$234.900
MINI
- MINI Cooper C Classic 3 puertas: US$43.900
- MINI Cooper S Classic Confort 3 puertas: US$50.900
- MINI JCW 3 puertas: US$57.900
- MINI Cooper C Classic 5 puertas: US$44.900
- MINI Cooper S Classic Confort 5 puertas: US$52.900
- MINI Cooper Cabrio S Classic Confort: US$59.900
- MINI Aceman SE Favoured: US$62.990
- MINI Countryman D Essential: US$43.500
- MINI Countryman C Classic: US$54.900
- MINI Countryman S ALL4 Classic Confort: US$59.900
- MINI Countryman S ALL4 Favoured: US$65.900