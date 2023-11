escuchar

El gas natural es el combustible ideal en el contexto de transición energética hacia una movilidad más sustentable. Con el objetivo de colaborar en la reducción de la huella de carbono, IVECO apuesta a este recurso por la alta disponibilidad –vinculado en parte a los reservorios en Vaca Muerta-, la madurez de la tecnología y sus costos accesibles.

La firma que tiene su fábrica en Ferreira, provincia de Córdoba, posee una visión multienergética mediante la cual encara el desafío de los nuevos sistemas de propulsión. Es en este marco que, siguiendo la matriz energética preponderante del país, IVECO opta en Argentina por posicionar a los vehículos a GNC.

Recientemente la compañía presentó el primer bus a gas natural comprimido fabricado en el país: el 170G21 . Este modelo se suma a la familia Natural Power compuesta por Tector, Stralis y Daily. Todos estos vehículos están especialmente diseñados y producidos para la utilización de este combustible. Es decir, no se trata de la adaptación de un vehículo a gasoil sino que hablamos de un vehículo fabricado desde el momento cero con tecnología pensada para usar el gas natural como combustible.

IVECO, marca del Iveco Group, transita sus 50 años de fabricación ininterrumpida en Argentina desde su polo industrial en Ferreyra, provincia de Córdoba. Gaston Gandara

“En 2019 marcamos un hito en Argentina con el lanzamiento de la familia Natural Power. En 2020 empezamos con la producción nacional del Tector a GNC y hoy nos posicionamos como la marca que más apuesta por la comercialización de soluciones limpias y sustentables para nuestros clientes, con un portfolio de productos que se ajusta a cada necesidad”, comentó Francisco Spasaro, director de Marketing y Ventas de IVECO Argentina.

El nuevo bus 170G21, es un vehículo que cuenta con una capacidad para 48 pasajeros, y está pensado para transporte urbano e interurbano, segmento donde se concentra actualmente el mercado de buses en Argentina.

El chasis del Bus 170G21 de la familia Natural Power es fabricado íntegramente en la planta de Córdoba. Gaston Gandara

Con un motor FPT Industrial NEF de 9 cilindros de GNC y una capacidad de 80 litros cada tubo, cuenta con una autonomía de 300 km. El 170G21 alcanza una potencia máxima de 204 CV y posee un torque de 760 Nm, logrando una velocidad de 94 km/h. Por otro lado, su motor silencioso permite reducir la contaminación sonora y convierte al bus en el ideal para realizar misiones nocturnas.

El gas natural presenta, entre otras, la ventaja de reducir hasta un 90% las emisiones de dióxido de nitrógeno, un 99% las emisiones de partículas y hasta un 95% las emisiones de dióxido de carbono cuando se emplea biometano como combustible. Además de la reducción en el impacto en el medioambiente, es importante destacar que el uso de GNC significa una reducción de costo en combustible de, aproximadamente, un 60% en comparación con la versión diésel, disminuyendo el costo operativo de la unidad en torno al 20%. Pero lo más importante, es que lo hace sin perder potencia en la unidad, tal como lo mencionan sus clientes.

"Para cuidar el medioambiente no hay que resignar potencia ni rentabilidad sino que la tecnología que utilizamos nos permite tener los mismos rendimientos que un diésel, bajando el costo operativo y, por lo tanto, ofreciendo una mayor rentabilidad para los transportistas." Francisco Spasaro, director de Marketing y Ventas de IVECO Argentina.

Producción sustentable

IVECO emplea un modo de producción basado en la economía circular, lo que significa que los residuos generados en el proceso productivo del camión, son transformados en recursos para volverlos al circuito productivo como un nuevo insumo. Por ello la marca inauguró en 2022 una nueva Isla Ecológica, espacio destinado a la preservación del medio ambiente donde se reciclan y recuperan casi la totalidad de los desechos de la fábrica.

Ejemplo de esto son los guardabarros de maniobra reciclados que poseen los camiones Tector (diésel y GNC), Hi-Road y Hi-Land; los listones de madera para fijar las ruedas de auxilio de los Trakker Hi-Land y Hi-Way; las piezas de maniobra para el Bus GNC y los embalajes realizados para la exportación de piezas.

IVECO emplea un modo de producción basado en la economía circular y en su fabrica cuenta con un espacio destinado a la preservación del medio ambiente donde se reciclan y recuperan casi la totalidad de los desechos de la fábrica. Gaston Gandara

Justo Herrou, gerente de Marketing y Comunicación se refirió al respecto: “Los procesos productivos implementados en nuestra fábrica tienen un doble objetivo: por un lado disminuir el impacto ambiental y, por otro, generar reducciones significativas en los costos, tanto de los procesos como del producto final. Por eso nuestra planta nos llena de orgullo, porque es fruto del compromiso ambiental y comunitario de todo el equipo de Iveco Group”.

Un mayor enfoque hacia la circularidad da como resultado mayor eficiencia de los recursos y oportunidades significativas de ahorro de costos.

Casos de éxito

Este año IVECO realizó la entrega de 23 unidades a SurFrigo, empresa dedicada al transporte de productos en frío que se especializa en cargas alimenticias a la Patagonia. Entre ellas, tres fueron de la gama Natural Power: 2 Stralis GNC 300 AT y 1 Daily 70C14 GNC, que se sumaron a la flota que ya poseía la empresa con 12 vehículos a gas. “Seguimos confiando en la tecnología IVECO, nunca nos trajo problemas. Además nos permite reducir los gases de efecto invernadero y disminuir los costos operativos por kilómetro de la unidad”, afirmó Hernán Martínez, Gerente de Ingeniería de SurFrigo.

Surfrigo está realizando la medición de huella de carbono y tiene como meta en los próximos años llegar a ser carbono neutral. Es por eso que desde la empresa confirmaron que seguirán sumando vehículos a GNC a su flota. Esta compañía que cuenta con más de 100 camiones -siendo el 80% IVECO-, busca incorporar vehículos a gas natural en toda la gama que utilizan, desde Daily hasta Hi-Road. “Es una ventaja que nos da IVECO, que son full range”.

IVECO es el único fabricante mundial en cubrir con una gama completa de gas, desde vehículos comerciales, ligeros, medianos y pesados a camiones pesados articulados, el transporte de larga distancia. Gaston Gandara

Por otro lado, Expreso Calcabrini llegó a IVECO en 2018 con la compra de una Daily 35c15 chasis y tras los buenos resultados, años más tarde decidió renovar unidades con la compra de un Stralis Hi-Road, un Tector 170E300 y dos Stralis 330 a GNC, estas últimas unidades sorprendieron a Fabricio Calcabrini, Director General de la compañía quien afirmó que “el camión en sí es espectacular”, aunque cuando los adquirió sus pares pusieron en duda su decisión.

“Muchos conocidos me decían “¿Vos estás loco?”. Pero lo probé yo mismo, fui cargado con 30.000 kg. al igual que el resto de los camiones y no noté la diferencia en cuanto a su potencia, pero sí respecto a su consumo que es notorio. Lo primero que me preguntan los colegas es “¿tira?” y siempre les digo que sí porque no son camiones adaptados, sino que están preparados exclusivamente para eso. Si tenés un naftero y le pones GNC, le estas cambiando la inyección y eso ya no sería lo mismo”, manifestó Fabricio.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.