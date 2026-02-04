Cayó la producción y exportación de autos en la Argentina

En enero se produjeron 20.998 vehículos en la Argentina, lo que marcó una caída del 20,7% en relación a diciembre y de 30,1% frente a enero de 2025, cuando se produjeron 30.058 unidades, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

“Como estimamos a fin del año pasado, por la menor cantidad de días trabajados (tres) y la menor cadencia diaria por las adecuaciones en las plantas para la producción de nuevos modelos, los datos reflejaron una menor actividad comparada con el mes pasado", sintetizó Rodrigo Pérez Graziano, titular de la entidad.

“Para tener una mayor presición sobre el desempeño anual de las principales variables, habrá que aguardar al desarrollo del primer trimestre”, remarcó.

Cayó la exportación de autos en la Argentina (imagen ilustrativa) CHINATOPIX

A su vez, las exportaciones totalizaron 9759 unidades, lo que equivale al 46,5% de la producción mensual y una baja del 51% frente a diciembre. El número también disminuyó si se lo compara con enero del año pasado, promediando una baja del 12,3%.

“Frente a un escenario internacional cada vez más desafiante y atravesado por la transformación tecnológica y la implementación de medidas para el desarrollo industrial en los principales mercados, resulta indispensable continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando con la cadena de valor y las autoridades nacionales para mejorar la competitividad", analizó Graziano.

Sus dichos responden al pedido que el sector viene haciendo tanto al Gobierno nacional como a los provinciales y administraciones municipales de que se adecúen los impuestos para mejorar la competitividad productora y exportadora de las terminales en la Argentina.

El marco impositivo argentino refleja un 12% de impuestos a la exportación, según el gráfico que Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, acercó al Ministerio de Economía movilidad

Según estimaciones, los vehículos son vendidos con un 12% de carga impositiva al exterior mientras que gigantes industriales como México, China o Tailandia lo hacen con arancel 0%.

“En los últimos dos años se avanzó en mejoras relevantes a nivel nacional con reducción y eliminación de impuestos que tuvieron un impacto muy positivo en el sector”, cerró Graziano quien también comentó que “es fundamental continuar esa senda y que a nivel provincial y municipal las acompañen reduciendo los impuestos que gravan las exportaciones al tiempo que también se debe avanzar en mejorar el accceso a nuevos mercados".

En lo que refiere a destinos de exportación, el principal foco del mercado argentino está destinado a Brasil, que tiene el 58,7% de participación en las exportaciones.

Los principales destinos de exportación de los vehículos fabricados en la Argentina Adefa

En otra línea, los indicadores que se mantuvieron positivos fueron los referidos al mercado local, que cerró enero con un buen nivel de ventas de autos 0km. Acorde a los datos de Adefa, se comercializaron a la red de concesionarios 34.333 vehículos en enero, un 0,7% por arriba de enero 2025, pero un 33,1% por debajo de diciembre último.