Cayó la venta de autos usados después de un año récord: “No debemos apresurarnos”

El mercado de autos usados inició 2026 con una retracción significativa del 9,98% en enero, cortando la inercia de un 2025 que se había consolidado como el mejor año desde que se tienen registros. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), se comercializaron 153.070 vehículos usados, en comparación con 170.046 unidades transferidas en enero de 2025.

Aunque la cifra de enero fue apenas un 0,71% superior a la de diciembre de 2025 (151.994 unidades), la comparación interanual marca un quiebre. El año anterior había cerrado con un récord de 1.887.024 transferencias, generando altas expectativas para este período.

“Comenzó el año 2026 y sabemos que va a ser muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos al país ha movilizado de forma importante al mercado“, comenzó explicando Alejandro Lamas, secretario de la CCA. Estos nuevos jugadores ofrecen “autos baratos en términos locales y con buen equipamiento, especialmente en híbridos y eléctricos”, planteando la pregunta de “cuánto lograrán modificar al mercado tal cual lo conocemos”, agregó el secretario.

Pese a la baja de enero, Lamas mantiene un optimismo cauteloso. “Esperamos otro buen año similar a lo que pasó durante el año pasado, aunque aún no debemos apresurarnos hasta que por lo menos haya transcurrido el primer trimestre”. A su vez, el directivo enfatizó la financiación como un factor clave: “Los bancos deberán ofrecer tasas acorde a las necesidades del sector y esto contribuirá a que el mercado concrete un mayor volumen de ventas”.

Desde la CCA piden cautela hasta que finalice el primer trimestre para sacar conclusiones Shutterstock

El Volkswagen Gol se mantuvo como el modelo preferido en enero de 2026, con 8601 unidades vendidas. Este liderazgo se replica en el balance de 2025, donde el mismo modelo acumuló 104.581 transferencias, liderando a los usados. Le siguieron la Toyota Hilux (74.097) y el Chevrolet Corsa/Classic (55.501 transferencias). Los modelos usados más comercializados en 2025 fueron:

Volkswagen Gol y Trend: 104.581

Toyota Hilux: 74.097

Chevrolet Corsa y Classic: 55.501

VW Amarok: 50.957

Ford Ranger: 50.552

Ford EcoSport: 39.401

Toyota Corolla: 38.205

Peugeot 208: 38.079

Fiat Palio: 35.938

Ford Ka: 33.516

El Volkswagen Gol y Trend fue el modelo con mayor cantidad de transferencias

A nivel provincial, Misiones, La Rioja, Santa Cruz y Salta registraron mayores caídas interanuales en enero de 2026. En contraste, Catamarca, Jujuy, Chaco y Formosa mostraron crecimientos respecto a diciembre.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, delineó los desafíos para 2026, también poniendo el foco en la financiación: “Hay que trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas”.