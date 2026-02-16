Cómo anda y qué ofrece el BYD Yuan Pro, el SUV que fue el más vendido de su segmento

Las marcas chinas continúan agitando el mercado automotor argentino. Su meteórico ascenso en el último año los volvió tema de discusión, aunque todavía no representen una cuota preponderante de mercado ni mucho menos dentro del parque automotor circulante.

Si se tienen en cuenta las marcas de origen chino (y no los modelos de las automotrices generalistas que se fabrican allí), estas pasaron de representar apenas el 0,9% del mercado a comienzos de 2025 a explicar casi el 7% en enero de 2026 (su participación promedio en todo 2025 rondó el 2,2%).

Este crecimiento encuentra explicación en la mayor apertura comercial dispuesta por el Gobierno y la implementación anual de un cupo de 50.000 vehículos electrificados (la categoría contiene tanto a eléctricos como híbridos). En ese contexto desembarcó BYD en la Argentina con tres modelos: los eléctricos Dolphin Mini y Yuan Pro y el híbrido enchufable Song Pro (en los próximos días presentará el Atto 2 DM-i con la misma tecnología).

El SUV eléctrico Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado en la Argentina en enero Iñaki Zurueta

El SUV eléctrico Yuan Pro fue el vehículo eléctrico más patentado en la Argentina el mes pasado con 210 unidades, lo que representa un 39,4% de todo el segmento. Se comercializa bajo dos versiones: GL y GS. Esta última, versión tope de gama, es la que LA NACION probó en esta ocasión.

Sus dimensiones y baúl

El modelo mide 4310 mm de largo, 1830 de ancho y 1675 de alto, con una distancia entre ejes de 2620. Su tamaño le permite desenvolverse de manera cómoda en la ciudad, su entorno natural. La trocha delantera es amplia para el segmento (unos 1570 mm), lo que da una sensación de ocupación de espacios en circulación y aplomo en curvas considerable, pero que no afecta al manejo ni maniobrabilidad gracias a su completo juego de cámaras.

El tamaño del Yuan Pro lo ubica en el segmento B, es decir un SUV chico. Las dimensiones permiten que tanto conductor, acompañante y dos adultos puedan viajar con comodidad (el lugar del pasajero del medio está bastante bien, pero no escapa a los tamaños del nicho). El espacio para los ocupantes resiente el del baúl, que cuenta con un volumen de 265 L y le queda chico, principalmente si se considera que se debe llevar el cargador. Con los asientos rebatidos se estira hasta los 1210 L.

Largo: 4310 mm

4310 mm Ancho: 1830 mm

1830 mm Alto: 1675 mm

1675 mm Distancia entre ejes: 2620 mm

2620 mm Peso bruto: 1960 kg

1960 kg Volumen de baúl: 265 L

Motor, batería y autonomía real

En lo que respecta a su motorización, su impulsor eléctrico le otorga una potencia máxima de 130 kW y un par máximo de 290 Nm. Esto le permite desenvolverse con total solvencia por ciudad y autopista, donde con facilidad sobrepasa otros vehículos gracias a su aceleración de 0 a 100 km/h en casi 8 segundos.

Tiene una potencia considerable. Además, recordemos que los eléctricos entregan el torque máximo desde el primer instante (a diferencia de un motor a combustión que necesita subir de revoluciones para alcanzar su pico de fuerza), lo que se traduce en una aceleración más directa y contundente apenas se pisa el acelerador (y la autonomía lo hace saber).

Su impulsor eléctrico le otorga una potencia máxima de 130 kW y un par máximo de 290 Nm Iñaki Zurueta

Complementa esto con tracción delantera y una batería con capacidad de 45,12 kWh, que lo dota de una autonomía declarada de 380 Km según las pruebas del NEDC (el protocolo estándar en Europa hasta 2018 para homologar consumos). Sin embargo, según las mediciones de este medio, el Yuan Pro mostró una autonomía real cercana a los 310 Km en ciudad —bajo el modo de conducción Eco— y de 250 Km en ruta.

Potencia máxima: 130 kW

130 kW Par máximo: 290 Nm

290 Nm Aceleración de 0 a 100 Km/h: 7,9 segundos

7,9 segundos Autonomía (constatada por este medio): 310 Km en ciudad

Con un cargador estándar al BYD Yuan Pro le toma seis horas llegar al 100% Iñaki Zurueta

Su gran diferencial: equipamiento y tecnología

Una de las ventajas de los modelos que llegaron desde China (hay excepciones) es su nivel de tecnología y equipamiento para el segmento en el que buscan competir. En el caso del BYD Yuan Pro GS cuenta con faros, ópticas traseras y tercera luz de freno LED, antiniebla trasero, encendido automático del vehículo al subirse, función Follow Me Home y techo solar panorámico.

Los neumáticos son de rodado 17″ y las llantas de aluminio. Suma freno de estacionamiento electrónico, Auto Hold y tres modos de conducción: Sport, Comfort y Eco, con el modo opción de terreno “Nieve”. Por otro lado, la apertura del baúl es manual y no cuenta con rueda de auxilio, sino con kit de reparación.

La pantalla central multimedia de 12,8″ es protagonista Iñaki Zurueta

El interior está compuesto por un volante multifunción en imitación cuero (desde donde se controla el crucero adaptativo, por ejemplo), panel de instrumentos LCD de 8,8”, cargador inalámbrico para celulares, asiento del conductor eléctrico en seis posiciones (el del acompañante cuatro), espejos exteriores calefaccionados y con plegado automático, tapizados de imitación de cuero y anclajes ISOFIX.

La pantalla central multimedia de 12,8″ es protagonista con una interfaz clara, rápida e intuitiva y centraliza las funciones sin generar fricciones en el uso diario (puede variar de posición entre horizontal y vertical). Tiene Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, comando de voz doble zona, conectividad 4G y hasta una función de karaoke (tiene seis parlantes). A esto suma dos USB delanteros tipo A y dos traseros (uno tipo A y el otro C).

Los asientos son de imitación de cuero

El sistema de climatización es digital, se siente que por momentos exige al conjunto y la ausencia de salidas traseras se hace notar cuando viajan cinco pasajeros.

Seguridad y ayudas a la conducción

En lo que concierne a la seguridad activa, el Yuan Pro cuenta con múltiples asistencias a la conducción (ADAS) para el segmento que integra. Tiene control crucero inteligente adaptativo, alerta de apertura de puertas, freno ante tráfico cruzado trasero, alerta de colisión trasera y dos radares traseros junto a cuatro delanteros, entre otras. Las más destacadas son:

ACC (Crucero adaptativo con Stop & Go) y ICC (Control crucero inteligente)

TSR (Reconocimiento señales tránsito)

FCW (Alerta colisión frontal) y RCW (Alerta colisión trasera)

RCTA (Alerta tráfico cruzado trasero) y DOW (Alerta apertura de puerta)

BSD (Detector punto ciego)

2 radares delanteros y 4 radares traseros

TPMS (monitoreo presión neumáticos)

Cuenta con un muy completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) para el segmento que integra

En la seguridad pasiva cuenta con seis airbags (frontales, laterales y de cortina), recordatorio de cinturón para todas las plazas y cámaras panorámicas HD.

Colores disponibles y precios

Se ofrece en cuatro colores para el exterior (Obsidian Black, Time Gray, Skiing White y Malachite Darkcyan) y dos para el interior (Gravel Beige y Black). El BYD Yuan Pro GS figura a US$30.990.