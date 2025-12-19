Cómo consultar las multas de tránsito de la ciudad de Santa Rosa

Conocer el estado de las infracciones vinculadas a un vehículo resulta esencial para cualquier conductor. La consulta periódica permite evitar acumulaciones inesperadas y, en muchos casos, acceder a descuentos por pago anticipado, ya que varias jurisdicciones ofrecen rebajas cuando las multas se cancelan dentro de los plazos establecidos.

Además, aunque el libre deuda ya no es un requisito obligatorio para la transferencia de un automóvil, la existencia de faltas pendientes puede incidir en la negociación y en el precio final de un auto usado.

En la ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa —una provincia que suele ser paso obligado para quienes viajan en auto desde Buenos Aires hacia la Patagonia—, es posible consultar de manera online si un vehículo o una persona registra infracciones de tránsito. Para despejar cualquier duda, la ciudad cuenta con un sistema oficial de consulta de fotomultas:

Ingresar al sitio web oficial de infracciones de tránsito: https://fotomultas.santarosa.gob.ar/

Seleccionar el tipo de búsqueda disponible

Por Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular del vehículo

Por dominio o patente del vehículo

Completar el dato solicitado y hacer clic en “Buscar”

Si no existen infracciones registradas, el sistema mostrará el mensaje “No se encontraron infracciones para el criterio de búsqueda especificado”; en caso contrario, se visualizará el detalle de la o las infracciones asociadas al DNI del conductor o al dominio del vehículo consultado.

Se puede buscar por DNI o por dominio en Santa Rosa, La Pampa r.classen - Shutterstock

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires es posible consultar el estado de las infracciones a través de distintos canales. La revisión puede hacerse de manera presencial en la sede de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o en cualquier sede comunal, presentando el Documento Nacional de Identidad o la patente del vehículo.

Otra alternativa es la consulta online, ingresando a la página oficial de Consulta de Infracciones y completando los datos requeridos. Tras ingresar el DNI o el dominio y validar la consulta, el sistema mostrará inmediatamente el estado de situación.

Asimismo, el Gobierno porteño incorporó recientemente un tercer método a través de WhatsApp. Para utilizarlo, es necesario agendar el número de Boti, el chatbot oficial de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147), enviar la palabra “infracciones” y elegir si la consulta se realizará por DNI o por patente. Luego de aceptar el aviso legal correspondiente, la aplicación informa el resultado actualizado.

En todos los casos, mantener al día el registro de multas no solo contribuye a una conducción responsable, sino que también evita inconvenientes en futuras operaciones comerciales y permite aprovechar beneficios económicos en los plazos de pago temprano.