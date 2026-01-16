De conducir alcoholizado a no tener la VTV: las infracciones más frecuentes en verano

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos y realizó un análisis de las infracciones más frecuentes durante la primera quincena de enero.

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2913 operativos desplegados y se labraron poco más de 5000 actas de infracción por distintos incumplimientos. Entre los datos relevados, lo que más llamó la atención fue que la infracción más reiterada correspondió a los casos positivos de alcoholemia, que fueron 966.

En ese contexto, los registros más elevados de alcoholemia superaron los 3 gr/l, por encima del máximo de medición, en General Güemes, Salta; alcanzaron los 2,84 gr/l en Gualeguaychú, Entre Ríos; y llegaron a 2,71 gr/l sobre la Ruta Nacional 12, en Misiones.

Casos positivos de alcoholemia

La segunda infracción de tránsito más cometida fue la de no contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que alcanzó las 838 infracciones. En tercer lugar se ubicó la falta de la documentación obligatoria para circular, con 586 casos, exactamente la misma cantidad de infracciones registradas por no utilizar el cinturón de seguridad.

Otra infracción que también había sido detectada en gran cantidad durante la temporada pasada fue la falta de patente o la patente tapada de manera intencional, con 372 casos.

En línea con este tema, y según pudo saber LA NACION, la patente provisoria en el caso de los autos 0km tiene una vigencia de 10 días, mientras que la patente provisoria por reposición vence a los 60 días, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Justicia.

En la actualidad, la patente provisoria vence a los 10 días en caso de que se trate de un 0km Fabián Marelli

"Estas cifras reflejan las principales malas conductas al volante que impactan directamente en la seguridad vial. Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras. Conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor. Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada”, sostuvieron desde la ANSV.

Para una conducción segura, los especialistas recomiendan siempre revisar el estado general del vehículo, contar con toda la documentación correspondiente, conducir bien descansado y sin alcohol en sangre, ya que en las rutas nacionales rige la Ley de Alcohol Cero.

¿Cuánto cuestan las infracciones más cometidas?

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, informó cuáles son los valores vigentes de las infracciones de tránsito para enero de 2026: