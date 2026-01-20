La automotriz BYD amarró este martes su navío de transporte propio en el puerto de Zárate para iniciar el desembarco de miles de unidades eléctricas e híbridas. El arribo de la embarcación responde a la estrategia de expansión de la firma china en el mercado local bajo el régimen de beneficios para vehículos sustentables.

Cómo es el barco que trajo casi 7000 autos a la Argentina

El buque BYD Changzhou pertenece a la categoría Ro-Ro (roll on-roll off), un sistema que facilita el ascenso y descenso de las unidades por sus propios medios a través de rampas internas. La estructura dispone de 13 cubiertas diseñadas para optimizar el volumen útil de vehículos y utilitarios livianos.

La tecnología de propulsión dual-fuel utiliza gas natural licuado junto con combustibles convencionales TOMAS CUESTA - AFP

Esta disposición técnica agiliza las maniobras en puerto y minimiza los daños potenciales durante el traslado. El navío posee una tecnología de propulsión de dual-fuel que emplea gas natural licuado junto con el sistema LNG y carburantes convencionales.

Este esquema técnico busca la disminución de las emanaciones contaminantes frente a los sistemas de transporte marítimo tradicionales. La embarcación cuenta con espacio total para albergar siete mil rodados, aunque en esta oportunidad la carga alcanzó los seis mil ejemplares.

La empresa Build Your Dreams posee una flota de ocho barcos con una capacidad de carga global de 65.000 unidades. Esta modalidad de logística integrada diferencia a la firma de sus competidores, quienes suelen alquilar espacios en naves de terceros. El control total sobre el transporte permite una programación precisa de las entregas y reduce los tiempos de espera en las terminales portuarias.

Llegó al país el primer barco con casi 7000 autos de una sola marca

La firma ajusta la frecuencia de los viajes según la demanda del mercado y el ritmo de las autorizaciones administrativas. El esquema exige niveles de ocupación elevados para cubrir los gastos de mantenimiento y operación de una infraestructura de tal magnitud.

Modelos importados y el régimen de beneficios fiscales

El cargamento incluye los modelos Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro, además de las primeras unidades del SUV Atto 2 DM-i. Este último modelo inicia su etapa de reserva previa de cara a su presentación oficial el 18 de febrero. La entrada de estos productos vincula su viabilidad al cupo de importación de vehículos electrificados que establece el Poder Ejecutivo Nacional.

El modelo Dolphin Mini dispone de dos versiones con valores que oscilan entre los 22.990 y los 23.990 dólares

El beneficio permite el ingreso de hasta 50.000 unidades por año con una exención del arancel del 35% para países fuera del Mercosur. La normativa exige que el precio FOB del rodado, es decir, su valor en puerto de origen antes de impuestos, sea inferior a los 16.000 dólares. El régimen abarca alternativas eléctricas puras, híbridas enchufables y sistemas de Mild Hybrid.

El objetivo oficial de esta medida consiste en reducir los precios de los autos mediante una mayor competencia. La normativa excluye a los microvehículos eléctricos de baja capacidad y se enfoca en unidades con parámetros mínimos de peso, potencia y autonomía.

Dentro de este marco, el Dolphin Mini presenta dos versiones con valores entre los 22.990 y 23.990 dólares. La disponibilidad de unidades propias otorga a la marca una ventaja en la previsibilidad de los lanzamientos y en la gestión de inventarios frente a la demanda creciente de tecnologías sustentables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Iñaki Zurueta.