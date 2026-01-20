13 decks, múltiples cubiertas y rampas internas: así es el buque que llegó al país y trajo 7000 autos de una sola marca

El buque BYD Changzhou amarró en la terminal de Zárate con una carga cercana a las 7000 unidades y desató una polémica inmediata sobre el comercio exterior. El desembarco se alinea con la normativa vigente para la importación de nuevas tecnologías y modifica el escenario de la oferta disponible en el país.

El buque pertenece a la categoría Ro-Ro (roll on–roll off) y posee un diseño específico para el traslado de rodados mediante rampas internas. El BYD Changzhou cuenta con 13 cubiertas distribuidas para maximizar el volumen útil destinado a autos y utilitarios livianos. Su sistema de propulsión dual-fuel utiliza GNL (gas natural licuado) y combustible convencional para reducir emisiones.

Este tipo de embarcaciones permite que los autos suban y bajen por rampas internas, distribuidos en múltiples cubiertas, lo que optimiza tiempos operativos y reduce riesgos durante la carga y descarga.

La flota total de la empresa asciende a ocho barcos con una capacidad combinada de 65.000 unidades. El modelo de negocio difiere del esquema habitual de la industria donde las terminales contratan espacios en buques compartidos. La decisión de utilizar un barco propio permite a la automotriz programar arribos con previsibilidad y ajustar la logística al ritmo de sus ventas.

Esta integración vertical mitiga tiempos de espera portuarios y transporta grandes volúmenes en un solo viaje. El desafío radica en los costos fijos de operación. El buque requiere altos niveles de ocupación para garantizar la eficiencia del esquema y evitar la dilución de la ventaja logística. La firma confirmó el arribo con un número cercano al tope de carga, aunque reservó la cifra exacta por motivos comerciales.

El vínculo con el cupo de importación

El desembarco masivo responde a las condiciones del régimen de importación de autos electrificados del Gobierno nacional. Esta normativa habilita el ingreso de hasta 50.000 vehículos anuales exentos del arancel extrazona del 35%. El beneficio aplica bajo condiciones técnicas de peso, potencia y autonomía.

El requisito central fija un valor FOB máximo de 16.000 dólares por unidad. El objetivo oficial busca reducir los precios finales mediante una mayor competencia sin habilitar el ingreso de microvehículos. El esquema rige por cinco años y transita el inicio de su tercer período. Los modelos aptos incluyen opciones 100% eléctricas, híbridos convencionales, Mild Hybrid e híbridos enchufables.

Novedades en la bodega y oferta comercial

La carga incluyó los tres modelos disponibles en el mercado local: Dolphin Mini, Yuan Pro y Song Pro. Este último representa la única opción híbrida enchufable de su gama en el país.

Las unidades del nuevo modelo Atto 2 DM-i arribaron en este mismo buque y la marca programó su lanzamiento comercial para el 18 de febrero. La incorporación de este vehículo busca ampliar la oferta en un segmento con participación ascendente de marcas chinas.

Radiografía del mercado y opinión experta

Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) indicaron un patentamiento de 612.178 vehículos 0 km durante 2025. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 47,8% y constituye el mejor registro desde 2018. Brasil concentró el 48% de las importaciones y los modelos de fabricación nacional representaron el 40%.

Las marcas chinas ampliaron su presencia. Su participación pasó del 0,9% en enero a valores cercanos al 5,6% hacia fin de año. La venta de vehículos de este origen aparece atomizada, aunque en el acumulado anual cerró en torno al 2,2%. Baic lideró el segmento con 4578 unidades patentadas y Haval la siguió con 2628 ventas. BYD vendió 670 unidades desde su lanzamiento local, una cifra equivalente al 0,1% del mercado total.

Andrés Civetta, especialista de la consultora Abeceb, analizó el impacto en diálogo con LA NACION: “No es tan directo que si ingresan autos desde el extranjero, se perjudica a la industria nacional”. El experto señaló la pérdida de mercados externos como causa principal de la caída en la producción local. Brasil desplazó a los modelos argentinos en favor de autos chinos ingresados con aranceles plenos.

El fenómeno refleja una tendencia global. Las exportaciones de vehículos nuevos desde China totalizaron 7,06 millones de unidades en 2025. BYD se ubicó como el segundo exportador de ese país con 1,05 millones de despachos, solo detrás de Chery, que alcanzó 1,34 millones de unidades.

