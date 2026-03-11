Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en marzo 2026

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más relevantes dentro del segmento de pickups en la Argentina, comenzó el año con un desempeño aceptable en términos de patentamientos. Durante los dos primeros meses se ubicó como el séptimo modelo más vendido del mercado, con 3308 unidades registradas, aunque esa cifra representa una caída del 42% frente al mismo período del año pasado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La baja, sin embargo, no fue exclusiva de esta pickup, sino que se reflejó en el mercado en general. En el acumulado del primer bimestre se contabilizaron 108.480 patentamientos, lo que implica una disminución del 4,9% en comparación con los primeros dos meses del año anterior.

En parte como respuesta a este escenario, varias automotrices optaron por mantener sin cambios sus listas de precios, y Volkswagen no fue la excepción. De esta manera, la Amarok, uno de los modelos más importantes de la marca en el mercado local, quedó configurada de la siguiente manera para marzo:

4X2:

Trendline TDI MT: $58.255.550

$58.255.550 Comfortline TDI MT: $64.638.750

$64.638.750 Comfortline TDI AT: $70.562.650

$70.562.650 Highline TDI MT: $71.498.850

$71.498.850 Highline TDI AT: $78.478.350

Los precios en marzo son los mismos que en febrero

4X4:

Trendline TDI MT: $67.471.800

$67.471.800 Comfortline V6 AT: $83.783.950

$83.783.950 Highline V6 AT: $98.226.250

$98.226.250 Extreme V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Hero V6 AT: $104.830.350

$104.830.350 Black Style V6 AT: $105.156.800

Las ventas de autos 0 km cayeron en febrero tanto de forma interanual como en comparación con enero

Qué se sabe de la nueva Volkswagen Amarok

La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica. El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027.

Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el SUV Taos dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.

El render oficial que anticipa algunos rasgos estéticos Volkswagen AG

Uno de los ejes de la transformación es la incorporación de nuevos sistemas de producción. Entre ellos se destaca el proceso KTL de cataforesis, una tecnología que aplica la primera capa anticorrosiva a la carrocería mediante inmersión, garantizando mayor durabilidad y calidad estructural. A esto se suman el sistema de inmersión rotativa RoDip y un horno de curado 100% eléctrico alimentado con energía renovable.

En cuanto al producto, la nueva Amarok tomará como punto de partida una plataforma desarrollada en China, proveniente de una pickup de la marca Maxus, perteneciente al grupo SAIC Motor. Sobre esa base, Volkswagen realizará adaptaciones en diseño y puesta a punto para alinearla con sus estándares globales. El modelo tendrá perfil regional y se proyecta una producción anual de entre 70.000 y 80.000 unidades destinadas principalmente al mercado sudamericano.