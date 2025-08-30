¿Cuál es el precio de transferencia de una moto usada en septiembre de 2025?

La Argentina atraviesa un contexto en el que cada vez más usuarios optan por motovehículos como alternativa para moverse por la ciudad. De hecho, en los primeros siete meses del año se patentaron 360.163 unidades 0km de este tipo de vehículos, lo que representa un crecimiento del 47,5% respecto de 2024, según cifras de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

En simultáneo, también crece el mercado de transferencias de motos. En ese sentido, es necesario saber los requisitos para que el trámite de una transferencia sea existoso:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del comprador y vendedor.

Formulario 08.

Título del vehículo.

Cédula del vehículo.

Verificación policial.

Estos documentos se tramitan junto con una serie de pagos, como los correspondientes a la transferencia. En cuanto a esta última, el costo depende del origen de la moto, si es de industria nacional representa un 1,5% del valor del motovehículo, mientras que si es importada se eleva al 2%. En definitiva, aplica el mismo esquema que rige para los autos de segunda mano.

Por ejemplo, una Honda CB125F Twister modelo 2018 que se fabrica en la Argentina, tasada en $1.000.000, tiene un costo de transferencia de aproximadamente $15.000. A este monto se suman otros conceptos, como el Formulario 08, indispensable para el cambio de titularidad, y el costo de certificación de firmas.

Honda CB125F Twister

Para mayores precisiones, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) cuenta con un estimador de costos, tanto para la inscripción de un 0km como para la transferencia de una moto de segunda mano.

Si se repara sobre el Formulario 08, la gestión —que puede iniciarse online o completarse de forma presencial— debe realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compraventa.

Por último, es importante tener en cuenta que el Registro Automotor ya no exige el libre de deuda de infracciones de tránsito ni del pago de patentes. Por esta razón, una práctica común es que el vendedor descuente del precio de venta de la moto el monto correspondiente a estas deudas.