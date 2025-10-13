Cuál es el premio que se llevará el ganador de La Voz Argentina

Luego de casi cuatro meses en pantalla, este lunes se conocerá al gran ganador de La Voz Argentina 2025. De esta manera, el programa conducido por Nicolás Occhiato llegará a su fin y, con él, uno de los cuatro finalistas levantará el gran premio de la temporada.

Para mantener la expectativa de la audiencia, Telefé decidió desdoblar el programa final en dos emisiones consecutivas. La primera parte se llevó a cabo el domingo 12 de octubre, mientras que la segunda comenzará este lunes a las 21:30, minutos antes del arranque de MasterChef Celebrity Argentina 2025.

Como en cada edición del programa de canto, los 23 participantes de cada uno de los cuatro equipos fueron eliminados gala tras gala, hasta que quedó un solo artista como representante de cada uno. Los finalistas de esta edición son: Alan Leaz, del Team Lali; Nicolás Behringer, del Team Luck Ra; Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!, y Milagros Gerez Amud, del Team Soledad.

Pero, más allá de conquistar el esperado título de ser “La Voz Argentina”, el vencedor se llevará importantes premios: $70 millones, un contrato discográfico con Universal Music y un vehículo Volkswagen Tera 0 km.

Los otros finalistas también serán recompensados: el segundo puesto obtendrá $30 millones, mientras que el tercero y cuarto recibirán $15 millones y $5 millones, respectivamente.

Cómo es el Volkswagen Tera que se llevó el ganador

Volkswagen acaba de sumar a su portafolio de productos el Tera, el esperado crossover para el segmento B que se produce en Brasil y que fue lanzado en preventa hace un par de semanas. Basado en la plataforma MQB-A00, se posiciona en la gama de la marca entre el Polo y el Nivus, pero se trata del modelo más económico de la terminal alemana en la Argentina. Son cuatro las versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT.

El modelo mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl, en tanto, posee una capacidad de 350 L.

La versión Outfit del Volkswagen Tera ofrece carrocería bitono

Cuenta con dos mecánicas disponibles (ambas nafteras): con el motor MSi de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 110 CV a 5800 rpm y 15,8 kgm de par a 5000 rpm anexado a una caja manual de 5 velocidades (para la versión de entrada); y el 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L con turbo, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 17,3 kgm a 1750 rpm, combinado con una transmisión tipo Tiptronic de 6 velocidades (para las tres restantes). La tracción es delantera.

Su equipamiento consiste en una pantalla multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

Mucho equipamiento de confort en el nuevo Volkswagen Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC, control electrónico de estabilidad, etcétera. Y en la versión Outfit suma algunas ADAS como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras. Para octubre estos son los precios definidos del Tera:

Tera Trend MSI MT: $32.323.650

$32.323.650 Tera Comfort 170TSI AT: $36.553.050

$36.553.050 Tera High 170TSI AT: $40.114.650

$40.114.650 Tera Outfit 170TSI AT: $41.116.350

De esta manera, quien se consagre como campeón de esta edición del reality de canto, se llevará consigo un modelo del debutante Tera, vehículo que no solo quiere ocupar un lugar de privilegio en el mercado local sino convertirse en el más vendido de la marca en el país.