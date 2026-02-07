Cuáles son los 10 autos 0km más baratos en febrero de 2026

Con el arranque de 2026 marcado por un fuerte rebote mensual de los patentamientos y ajustes de precios contenidos en buena parte de las gamas, el mercado argentino vuelve a ofrecer un abanico de autos 0km por debajo de los $32 millones.

En febrero, la lista de los modelos más accesibles mostró movimientos moderados, con subas puntuales en pesos, estabilidad en varios importados y algunos valores directamente sin cambios.

El contexto general ayuda a explicar este comportamiento. En enero se patentaron 66.080 vehículos 0km, un 4,9% menos que un año atrás, pero 174,4% más que en diciembre, mes históricamente bajo.

El Renault Kwid se mantiene como el modelo más económico a $26.050.000

Este rendimiento se ubicó por debajo de las expectativas del sector, por más que la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) se mostró optimista respecto al nivel de actividad y proyecta un nivel de crecimiento superior al 5%.

Los 10 autos 0km más baratos en febrero 2026

Renault Kwid (naftero): $26.050.000 (+2%)

$26.050.000 (+2%) Fiat Mobi: $27.210.000 (+0,5%)

$27.210.000 (+0,5%) JMEV Easy 3: US$18.900.

US$18.900. Hyundai HB20: $27.600.000 (mantuvo su precio)

$27.600.000 (mantuvo su precio) JAC S2: US$19.900.

US$19.900. Fiat Argo: $29.930.000 (+0,5%)

$29.930.000 (+0,5%) Fiat Cronos: $31.120.000 (+0,5%)

$31.120.000 (+0,5%) Citroën C3: $31.200.000 (+0,5%)

$31.200.000 (+0,5%) Peugeot 208: $31.300.000 (+0,5%)

$31.300.000 (+0,5%) Chevrolet Onix: $31.505.900 (mantuvo su precio)

El Fiat Mobi se aseguró el segundo puesto al cotizar a $27.210.000

Qué pasó con los precios frente a enero

La comparación mensual dejó un escenario heterogéneo. El Renault Kwid fue el modelo que aplicó el mayor ajuste del listado (había bajado de precio en enero), con una suba del 2%, aunque se mantuvo como el 0km más barato del país. En el resto de los modelos nacionales y regionales, los incrementos se movieron en torno al 0,5%, una dinámica similar a la observada en otros segmentos de volumen.

En paralelo, varios importados no registraron cambios: el Hyundai HB20, el Chevrolet Onix y los modelos cotizados en dólares —JMEV Easy 3 y JAC S2— conservaron exactamente los mismos valores que en enero, una señal de cautela en un contexto de competencia creciente.

El JMEV Easy 3 establece su precio en dólares

El listado refleja una tendencia clara del inicio de año: ajustes de precios contenidos y una estrategia comercial orientada a sostener volumen en los segmentos de entrada. La mayor oferta —con modelos nacionales, regionales e importados— presiona sobre los valores y limita aumentos más agresivos, incluso en un escenario inflacionario todavía presente.

Con un mercado que promete ir de menor a mayor a lo largo de 2026, los autos más baratos del país se convirtieron en una referencia clave para medir hasta dónde llegan las políticas comerciales de las marcas.